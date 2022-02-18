Татьяна Тарасова высказалась о своей болезни

Тренер Татьяна Тарасова не раз была госпитализирована. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова во время программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», рассказывая о своей ученице Елене Водорезовой, высказалась о своем здоровье. «У меня случился тяжелый случай. Мне моя ученица Елена Водорезова такую лекцию прочла, что я взяла себе человека, который сейчас со мной занимается каждый день», сказала Татьяна Тарасова.Татьяна Тарасова Как отметила Татьяна Тарасова, надо собой заниматься, потому что никто и никому не нужен. «Нужно только себя заставлять, хоть и тяжело. Хоть и сложно, и больно. Хочется все-таки еще походить», — заявила Татьяна Тарасова. Напомним, что Татьяна Тарасова уже несколько лет испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Она передвигается исключительно в инвалидном кресле.