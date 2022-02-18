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Татьяна Тарасова высказалась о своей болезни

Татьяна Тарасова высказалась о своей болезни
Тренер Татьяна Тарасова не раз была госпитализирована. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова во время программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», рассказывая о своей ученице Елене Водорезовой, высказалась о своем здоровье. «У меня случился тяжелый случай. Мне моя ученица Елена Водорезова такую лекцию прочла, что я взяла себе человека, который сейчас со мной занимается каждый день», сказала Татьяна Тарасова.
Татьяна Тарасова Как отметила Татьяна Тарасова, надо собой заниматься, потому что никто и никому не нужен. «Нужно только себя заставлять, хоть и тяжело. Хоть и сложно, и больно. Хочется все-таки еще походить», — заявила Татьяна Тарасова. Напомним, что Татьяна Тарасова уже несколько лет испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Она передвигается исключительно в инвалидном кресле.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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