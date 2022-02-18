Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

The Wall Street Journal: внимание регуляторов к Activision Blizzard усилилось

The Wall Street Journal: внимание регуляторов к Activision Blizzard усилилось


Анонс покупки Activision Blizzard со стороны Microsoft отодвинул на второй план проблемы, которые возникли в компании в прошлом году, после обвинений ее руководителей в неподобающем отношении к сотрудникам. Похоже, что сейчас регуляторы снова взялись за проверку компании, если верить The Wall Street Journal.

Как сообщает The Wall Street Journal, Комиссия по ценным бумагам США (SEC) и Калифорнийский департамент справедливого трудоустройства и размещения (DFEH) расширили расследование инцидентов, связанных с неподобающим обращением с сотрудниками в Activision Blizzard. Регуляторы направили повестки сотрудникам и руководителям компании (в том числе, Бобби Котику).

Комиссия по ценным бумагам потребовала предоставить дополнительные сведения, в том числе переписку нескольких руководителей. Калифорнийский департамент справедливого трудоустройства и размещения запросил у правоохранительных органов Калифорнии документы и записи, которые касаются Бобби Котика и еще 18 сотрудников Activision Blizzard.

Напомним, что сделка по покупке Activision Blizzard со стороны Microsoft будет завершена, как планируют компании, только к лету 2023 года.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

The Wall Street Journal: внимание регуляторов к Activision Blizzard усилилось
The Wall Street Journal: внимание регуляторов к Activision Blizzard
Assassin’s Creed Valhalla стала самой успешной игрой в серии, с выручкой выше $1 млрд
Assassin’s Creed Valhalla стала самой успешной игрой в серии, с
Как организовать видеонаблюдение в автобус?
Как организовать видеонаблюдение в автобус?
В сельские школы Бурятии по программе «Земский учитель» в 2022 году трудоустроят 24 педагога
В сельские школы Бурятии по программе «Земский учитель» в 2022 году
Мизулина просит Генпрокуратуру заблокировать "экстремистскую рекламу" на YouTube
Мизулина просит Генпрокуратуру заблокировать "экстремистскую
Экшен-камера от первого лица сняла прорыв украинских диверсантов
Экшен-камера от первого лица сняла прорыв украинских диверсантов
Роза Сябитова рассказала, как относится к Ларисе Гузеевой
Роза Сябитова рассказала, как относится к Ларисе Гузеевой
Алена Апина высказалась о своей пластике
Алена Апина высказалась о своей пластике
Ольгу Орлову унизил бывший любовник Бородиной
Ольгу Орлову унизил бывший любовник Бородиной
Юлия Ковальчук высказалась о своей маленькой груди
Юлия Ковальчук высказалась о своей маленькой груди
People Talk запустил спецпроект в поддержку российских олимпийцев
People Talk запустил спецпроект в поддержку российских олимпийцев
Инсайдер: Avowed планируют выпустить в первой половине 2023 года
Инсайдер: Avowed планируют выпустить в первой половине 2023 года

Топ на сегодня

Ляйсан Утяшева откровенно рассказала о смерти матери
Ляйсан Утяшева откровенно рассказала о смерти матери
Девушка купила дом, которому около 150 лет и нашла за обоями скрытую дверь, которая вела в потайное помещение и заглянула внутрь
Девушка купила дом, которому около 150 лет и нашла за обоями скрытую
Мифы о Форексе и причины слива депозита
Мифы о Форексе и причины слива депозита
Елена Малышева рассказала, как дети влияют на распространение коронавируса
Елена Малышева рассказала, как дети влияют на распространение
Звезды спорта высказали свою поддержку Камиле Валиевой
Звезды спорта высказали свою поддержку Камиле Валиевой

Еще по теме

Фил Спенсер: Xbox «изменил то, как мы делаем определенные вещи» с Activision Blizzard
Бобби Котик на сделке с Xbox может заработать больше $350 млн
Фил Спенсер реагирует на ситуацию с Activision – Xbox переоценивает отношения с издательством
Сатья Наделла прокомментировал сделку Microsoft и Activision Blizzard