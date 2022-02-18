The Wall Street Journal: внимание регуляторов к Activision Blizzard усилилось





Анонс покупки Activision Blizzard со стороны Microsoft отодвинул на второй план проблемы, которые возникли в компании в прошлом году, после обвинений ее руководителей в неподобающем отношении к сотрудникам. Похоже, что сейчас регуляторы снова взялись за проверку компании, если верить The Wall Street Journal.

Как сообщает The Wall Street Journal, Комиссия по ценным бумагам США (SEC) и Калифорнийский департамент справедливого трудоустройства и размещения (DFEH) расширили расследование инцидентов, связанных с неподобающим обращением с сотрудниками в Activision Blizzard. Регуляторы направили повестки сотрудникам и руководителям компании (в том числе, Бобби Котику).

Комиссия по ценным бумагам потребовала предоставить дополнительные сведения, в том числе переписку нескольких руководителей. Калифорнийский департамент справедливого трудоустройства и размещения запросил у правоохранительных органов Калифорнии документы и записи, которые касаются Бобби Котика и еще 18 сотрудников Activision Blizzard.

Напомним, что сделка по покупке Activision Blizzard со стороны Microsoft будет завершена, как планируют компании, только к лету 2023 года.