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Ubisoft готова, чтобы ее выкупила крупная компания, но пока остается независимой

Ubisoft готова, чтобы ее выкупила крупная компания, но пока остается независимой


В игровой индустрии сейчас наблюдается явный тренд на объединение игровых студий с крупными издательствами, а также на объединение крупных издательств с мощными корпорациями. Сейчас циркулируют слухи, что чуть ли не каждую игровую компанию может приобрести Microsoft, Sony, Tencent или другой технологический гигант. Ходят такие слухи и про издательство Ubisoft.

В рамках разговора с инвесторами генеральный директор Ubisoft Ив Гийемо не стал отрицать, что если поступит предложение о приобретении со стороны крупной корпорации, оно будет рассмотрено. По его словам, такая сделка не помешала бы Ubisoft выпускать свои игры на всех платформах:

Мы по-прежнему будем иметь доступ ко всем этим платформам, потому что всем платформам нужен отличный контент. Если мы продолжим делать отличный контент, как сегодня, мы сможем получить доступ ко всем этим платформам.

Также Ив Гийемо отметил, что, по его мнению, Ubisoft может остаться независимой, но любые предложения о покупке компании будут рассмотрены в интересах ее заинтересованных сторон:

Мы всегда принимали решения в интересах наших заинтересованных сторон, которыми являются наши сотрудники, игроки и акционеры. Ubisoft может оставаться независимой: у нас есть талант, финансовые масштабы и большое портфолио оригинальных IP. При этом, если бы поступило предложение о покупке нас, совет директоров, конечно же, рассмотрел бы его в интересах всех заинтересованных сторон.

Напомним, ранее появлялась информация, что оценочная стоимость Ubisoft — $7 млрд. Соответственно, Microsoft могла купить за цену Activision Blizzard компанию Ubisoft около 10 раз.

Microsoft сейчас активно сотрудничает с Ubisoft, вскоре на Xbox должна стать доступна подписка Ubisoft+.

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По материалам: newxboxone

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