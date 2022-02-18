В Госдуме планируют взять под контроль "инфоцыган"

Вадим Карасев

Депутаты Государственной думы взялись за так называемых "инфоцыган" — они хотят составить реестр онлайн-коучей и выдавать им лицензии на работу. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на Дмитрия Гусева, заместителя председателя комитета по контролю.

Гусев считает, что среди "инфоцыган" немало мошенников, поэтому было бы неплохо контролировать их работу. В частности, Дума рассматривает возможность сертификации их услуг и хочет обязать их вернуть деньги, если услуга оказана не была. Сейчас деятельность онлайн-тренингов не регулируется никак, а это, по мнению Гусева, очень опасно. Например, психологические курсы могут негативно отразиться на здоровье, и именно с этим собираются бороться депутаты.

Чаще всего к услугам коучей, по данным доклада, представленного в Госдуме, обращаются с такими запросами, как выстраивание отношений с супругом, создание и продвижение образа успешной жизни и проблемы со здоровьем. При этом наибольшим спросом онлайн-коучинг пользуется у женщин старше 45 лет.

В конце января миллиардер Виктор Вексельберг выступил с похожим предложением: он назвал индустрию онлайн-тренингов "кошмарной" и заявил, что эту индустрию "наверное, нужно более четко контролировать". Он считает, что отсутствие разумного контроля со стороны государства может привести к печальным последствиям.

В начале года Ксения Собчак взяла интервью у блогера Елены Блиновской, создательницы скандального "марафона желаний". Его обсуждали все: многие отметили, что Блиновская, по сути, продает воздух, пользуясь тяжелым положением миллионов россиян. Сама Елена не раскрывает размер своих заработков, однако Forbes оценил ее годовой доход в 300 миллионов рублей.





Елена Блиновская

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