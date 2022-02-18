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В сельские школы Бурятии по программе «Земский учитель» в 2022 году трудоустроят 24 педагога

В сельские школы Бурятии по программе «Земский учитель» в 2022 году трудоустроят 24 педагога

24 педагога будут трудоустроены в сельские школы Бурятии по программе «Земский учитель» в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования и науки Республики Бурятия.   

В настоящее время идет прием заявлений и документов, регистрация претендентов на участие в конкурсном отборе.

В целом в республике не хватает порядка 370 школьных учителей. Особенно по таким предметам, как английский, бурятский и русский языки, математика, литература, история, обществознание. Отмечается дефицит учителей начальных классов.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Ее участникам выделяется 1 миллион рублей подъемных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.

# Общество

По материалам: edu.ru

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