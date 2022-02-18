Виктория Боня публично оскорбила Ксению Бородину

Модель Виктория Боня влезла в скандал ведущих. Публичная перепалка Ольги Бузовой с Ксенией Бородиной разделила шоу-бизнес на два лагеря. Одни поддерживают ведущую телестройки, а другие занимают сторону её бывшей соведущей. Накануне в скандал двух звезд «Дома-2» уже вмешались Алена Водонаева, Мария Погребняк и Настя Крайнова. Виктория Боня не осталась в стороне от разборок и вставила свои «пять копеек». Якобы её мнением поинтересовались преданные поклонники, отказывать которым нельзя. Впрочем, очевидно, что она давно ждала момента, чтобы воткнуть нож в спину Бородиной. «Оля, ты сказала правду. Бородина — злая собачка-чихуашка, которая может лаять только дома на диване, в глаза сказать ничего не может», — поддержала Боня Бузову.Ксения Бородина Боня еще давно затаила обиду на Бородину, так как считает её виновной в том, что она не получила работу в «Доме-2». После того, как проект переехал на другую «кнопку», создатели предложили Виктории занять место покинувшей программу о любви Бузовой, но впоследствии переговоры сорвались. Оставшаяся без работы модель винит во всем Ксению. «Они сказали, что Бородина встала в позу и заявила, что если будет Боня, то она уйдет. Делаем выводы. Оля, ты молодец, я на твоей стороне», — добавила Виктория. Напомним, что Ольга обижена на бывшую соведущую из-за предательства, связанного с появлением в реалити-шоу её бывшего жениха. По её мнению, Бородина поступила подло, не предупредив её о том, что Давид Манукян станет новым ведущим. Мол, столько лет были подругами, а она обо всем узнала из СМИ. Ксения, впрочем, уже раскрыла правду о накопившихся на Ольгу обидах и заявила, что никогда не считала её близким человеком.