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Вирусолог: Появление новых штаммов COVID-19 маловероятно

Вирусолог: Появление новых штаммов COVID-19 маловероятно

13:00  Автор: Мария Федорова



Вероятность появления новых штаммов коронавируса в будущем невелика, так как этому мешает формирование коллективного иммунитета — около 50% людей вакцинировано, и многие переболели, заявил NEWS. ru вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Альтштейн отметил, что в условиях распространения омикрон-штамма заболеваемость увеличилась в четыре-пять раз, однако смертность снизилась примерно на те же значения. По его словам, этому способствует вакцинация большей части населения Земли.

За неделю число заболевших коронавирусом в Москве сократилось на треть


«Вероятность (появления новых штаммов коронавируса — прим. ред.) есть, но она невелика. Во-первых, этому препятствует вакцинация. Сейчас уже мир в значительной степени привился — около 50%, много людей переболели», — прокомментировал он.

Вирусолог отметил, что за два года пандемии появились четыре наиболее распространённых штамма — первоначальный уханьский, британский, «дельта» и теперь «омикрон». 


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Ранее Министерство здравоохранения одобрило Центру имени Гамалеи проведение клинических исследований еще одной вакцины против коронавируса, созданной на основе вирусоподобных частиц — информация об этом появилась в реестре разрешенных клинических испытаний. По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, эта вакцина против COVID-19 будет поливалентной и обеспечит защиту от нескольких штаммов вируса.

На данный момент в России зарегистрировано шесть вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», а также «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет.

 



#коронавирус #здоровье #вакцинация


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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