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Замминистра по делам женщин в Малайзии посоветовала мужьям бить "упрямых" и "непослушных" жен

Замминистра по делам женщин в Малайзии посоветовала мужьям бить "упрямых" и "непослушных" жен

Сити Зайла Мохд Юсофф, заместитель министра по делам женщин Малайзии, оказалась в центре скандала. Политика обвинили в нормализации домашнего насилия, так как она в буквальном смысле порекомендовала мужьям бить непослушных жен.

Юсофф опубликовала в инстаграме двухминутное видео "Советы матерям", где посоветовала мужчинам сначала поговорить со своими супругами, а при отсутствии результата — избегать с женами интимной близости и спать в отдельных комнатах в течение трех дней. Если же это не помогает, замминистра предлагает применить более жесткие меры:

Муж может попробовать метод физического прикосновения, мягко ударив ее. Он покажет свою строгость и докажет, что он действительно хочет, чтобы она изменилась.

И это не единственное скандальное высказывание Юсофф. Она также посоветовала женщинам разговаривать с мужьями только с предварительного разрешения:

Говорите со своими мужьями, когда они успокоились, поели, помолились и расслабились. Когда мы хотим поговорить, сначала просим разрешения.

Женские правозащитные группы Малайзии не только раскритиковали слова замминистра, но и потребовали ее отставки. Они отметили, что в 2020—2021 годах полиция страны зарегистрировала более девяти тысяч дел о домашнем насилии. И это сильно заниженные цифры, так как многие женщины обращаются за помощью не в полицию, а в благотворительные организации.


Мусульманская Малайзия — одна из самых опасных стран для женщин с точки зрения соблюдения их прав. Так, в 2017 году член парламента Че Мухаммед Зулкифлай Юсон заявил, что отказ жены мужу в сексе — это насилие. А в 2020 году власти издали рекламные плакаты, где посоветовали женщинам не "пилить" своих супругов.

В России соблюдение прав женщин также вызывает много вопросов. На днях член Совета Федерации Маргарита Павлова предложила запретить контент о радикальном феминизме и чайлдфри за "пропаганду нездоровых половых отношений".


Сплетник
# Новости на сегодня / Женское / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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