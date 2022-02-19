Анализ: На Xbox выпускают меньше всего игр на дисках, и диски все менее популярны





Рынок консольных игр на дисках становится все меньше с каждым годом. Большинство покупателей предпочитают приобретать игры в цифровом варианте, и издательства выпускают на физических носителях только проекты, которые заведомо обречены на успех или имеют большую аудиторию поклонников. Издание Arstechnica провело интересное исследование, которое лишний раз подтверждает, что покупателей игр на физических накопителях все меньше, как и все меньше становится таких игр.

Согласно анализу Arstechnica, в 2021 году на консолях вышло 2182 цифровых релиза, при этом только 226 дисковых релизов. Каждая выпущенная на нескольких консолях игра в отчете засчитывается за одну. Ниже можно видеть динамику за последние 4 года — количество игр на физических накопителях заметно снижается, тогда как количество релизов в 2021 году было максимальным за последние годы.

Количество игр, в процентном соотношении, которые выходят только в цифровом формате, за последние 4 года увеличилось в 75,6% до 89,1%.

Интересно, что приводится отдельная статистика по платформам — Xbox, Playstation и Switch. Ниже можно видеть информацию по каждой платформе, которая явно показывает, что Xbox в аутсайдерах по релизам игр на физических накопителях.

Отметим, что и сами производители консолей отказываются от устройств с дисковыми приводами. Так, приставка Xbox Series S может работать только с цифровыми копиями игр, как и Playstation 5 без привода.