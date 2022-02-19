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Анна Михайловская показала фото в купальнике, которые сделал ее шестилетний сын

Анна Михайловская показала фото в купальнике, которые сделал ее шестилетний сын
Звезда «Капитанши», 33-летняя актриса Анна Михайловская отдыхает с сыном Мирославом в Сочи на горном курорте Роза Хутор. Актриса театра и кино Анна Михайловская, известная многим зрителям по роли Яны Самойловой в телесериале «Молодежка», растит единственного сына. Звезда вместе с 6-летним Мирославом отдыхает в Сочи. Артистка попросила ребенка сделать ей несколько снимков в бассейне. Мальчик не в первый раз подрабатывает фотографом у своей мамы. Анна Михайловская показала кадры, которые ей очень понравились. На них актриса позирует в купальнике, сидя на краю бассейна.
Анна Михайловская «Спонсор хорошего настроения - солнце 😊И отдельный респект фотографу ❤️ Мирославу ❤️»— отметила артистка. «Анна, Вы, как всегда, великолепны🔥🔥🔥», «Фигура просто шикарна 🔥», «Такая красивая😍», «Вы прекрасны!😍😍 Мирослав Молодец!👏❤️», «Очень красивая 🔥», «Вы такая красивая😍», «Какая вы 😍😍😍», — откликнулись поклонники в Instagram.
Анна Михайловская Напомним, что Анна Михайловская была замужем за актером Тимофеем Каратаевым. 6 июля 2015 года у пары появился сын Мирослав. К сожалению, им не удалось сохранить семью. Зато Тимофей и Анна смогли расстаться в дружеских отношениях. Оба заботятся о сыне. Мирослав часто проводит время с отцом.
Кирилл Шокотько и Анна Михайловская с сыном Кстати, Анна нашла нового возлюбленного в лице бизнесмена и выпускника МГИМО Кирилла Шокотько. Правда, фото с молодым человеком актриса делится нечасто. Последний снимок был опубликован в сентябре прошлого года после посещения цирка.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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