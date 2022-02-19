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Большунов станет знаменосцем сборной РФ на закрытии Олимпиады в Пекине

Большунов станет знаменосцем сборной РФ на закрытии Олимпиады в Пекине

Тема: Олимпиада 2022 года в Пекине


14:15  Автор: Наталия Васильева


Источник: РИА Новости



Трехкратный чемпион зимней Олимпиады в Пекине лыжник Александр Большунов станет знаменосцем российской сборной на церемонии закрытия Игр. Об этом сообщила РИА «Новости» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Большунов 19 февраля завоевал золото по итогам масс-старта в Пекине на дистанции 30 км. Вторым финишировал другой российский лыжник Иван Якимушкин. Старт соревнований был перенесен на час, а дистанция была сокращена с 50 до 30 км из-за морозной и ветреной погоды во избежание обморожения у спортсменов.

Российская сборная занимает восьмое место в медальном зачете Олимпиады. У команды ОКР шесть золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей. По общему количеству медалей Россия на второй позиции.


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На Играх 2022 года Большунов также завоевал первую для страны золотую медаль, одержав победу в скиатлоне. Еще одно золото он завоевал в составе мужской сборной в эстафете 4 по 10 км. Кроме того, российский лыжник стал серебряным призером Олимпиады по результатам индивидуальной гонки классическим стилем на 15 км.

На церемонии открытия Олимпиады знаменосцами команды Олимпийского комитета России стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.



#спорт #олимпиада


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По материалам: pnp.ru

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