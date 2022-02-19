Дима Билан признался, что провел романтический праздник в компании

Певец Дима Билан взорвался от вопросов о личной жизни. 14 февраля в Crocus City Hall состоялся концерт, посвященный дню рождения российского певца Димы Билана. Артисту исполнилось 40 лет. Многие поклонники задаются вопросом, почему у такого красавца до сих пор нет ни жены, ни детей? Из-за этого о Билане в Сети какие только слухи ни ходят! Сам же певец предпочитает не говорить о личной жизни у всех на глазах. В день влюбленных в Сети разразился настоящий скандал. В аккаунте TATARKAFM появилось видео, на котором Дима Билан и блогер изображают страстный поцелуй. После этого артиста засыпали комментариями о романе с девушкой. До сих пор ни он, ни она не комментировали информацию. Наконец артист ответил на вопрос о даме сердца.Дима Билан «Разумеется мне есть с кем отметить 14 февраля, но вас это не касается!», – выпалил Дима Билан. Личная жизнь Димы Билана давно окутана тайнами. Много лет назад у него был роман с моделью Леной Кулецкой. Пара встречалась четыре года и считалась одной из самых красивых, но ничего серьезного из их союза не получилось. Напомним, Дима Билан говорил, что задумается о наследниках как раз после 40, а однажды обмолвился, что назвал бы дочку Алисой: в честь героини фильма «Гостья из будущего». Кто знает, может Билан действительно после 40 задумается о детях. И для этого в современном мире не всегда нужна жена. Достаточно вспомнить Сергея Лазарева, который воспитывает невероятно талантливого и очаровательного ребенка.