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Дмитрий Шепелев показал Екатерину Тулупову и рассказал, как отметили ее день рождения

Дмитрий Шепелев показал Екатерину Тулупову и рассказал, как отметили ее день рождения
39-летний телеведущий Дмитрий Шепелев поделился фото свой гражданской супруги Екатерины Тулуповой и признался, что еще накануне отпраздновали ее день рождения. Дмитрий Шепелев накануне отвез Екатерину Тулупову в ресторан, где в «малом кругу» друзей отпраздновали ее день рождения. Примечательно, что пара посетила столичное заведение раньше самого праздника именинницы. Шепелев опубликовал на личной странице в Instagram фото 39-летней Тулуповой. Она предстала в лаконичном образе и с минимальным макияжем на лице, который лишь слегка подчеркнул ее природную красоту и привлекательность.
Екатерина Тулупова «С Днём твоего рождения! Люблю ❤️», – лаконично написал Дмитрий Шепелев. Телеведущий решил в этом году нарушить правила и заранее отметить день рождения любимой. В честь праздника Тулуповой пара отправилась отведать блюда от шеф-повара. По-видимому, ресторан вегетарианский, так как Шепелеву больше всего понравилось сало из кокоса.
«Кстати, мы с Тулуповой решили сломать систему и еще вчера отправились на праздничный ужин. Концепция ресторана классная, малый круг приглашенных гостей располагается вокруг кухни шефа, где он презентует дегустационное меню», – отметил Дмитрий.
Дмитрий Шепелев остался в восторге от необычных блюд Напомним, экс-ведущий ток-шоу «На самом деле» и дизайнер интерьеров Екатерина Тулупова встречаются больше пяти лет, из которых три года живут вместе. Екатерина заменила его сыну Платону маму, а сам Шепелев как к родной относится к дочери Тулуповой от прошлых отношений. У влюбленных есть и общий крошка-сын Тихон.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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