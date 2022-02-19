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Долгожданная головоломка The Last Cube выходит в марте на Xbox

Долгожданная головоломка The Last Cube выходит в марте на Xbox


Релиз The Last Cube на всех актуальных игровых платформах, в том числе на приставках Xbox, планировался еще в 2021 году, но разработчики взяли немного дополнительного времени, чтобы доработать игру. Теперь они выпустили новый трейлер, в котором сообщили точную дату релиза головоломки на Xbox, Playstation, Switch и PC — игра выходит 10 марта.

The Last Cube — это уникальная головоломка, в которой необходимо проходить уровни, используя кубическую фигуру. На этот куб можно наклеивать разные стикеры, которые дают особые способности для преодоления препятствий. Игра предлагает огромное количество уровней в разных удивительных мирах, ниже можно посмотреть в трейлере, как выглядит игровой процесс в The Last Cube.


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Отметим, что игра The Last Cube еще не успела выйти, но уже получила множество наград, в основном за геймплей и визуальный стиль.

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По материалам: newxboxone

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