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"Единая Россия" направит молодежный актив в Ростовскую область для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР

"Единая Россия" направит молодежный актив в Ростовскую область для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР

В Ростовскую область выезжает группа молодежного актива "Единой России" для оказания помощи жителям, эвакуированным из ЛНР и ДНР. В составе группы врачи, юристы, специалисты муниципального и госуправления. Об этом сообщил секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак.   

«В Ростовскую область выезжает группа молодежного актива "Единой России" под руководством заместителя руководителя фракции Единая Россия, координатора партии по молодёжной политики Игоря Кастюкевича. В координации с МЧС они оценят объём необходимой помощи, в первую очередь детям. Группа прибудет в Ростовскую область уже 19 февраля. После чего будет сформирована вторая часть группы из числа волонтеров, общей численностью более 200 человек», - сообщил секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак.


В координации с МЧС они оценят объём необходимой помощи, в первую очередь детям. Группа прибудет в Ростовскую область уже 19 февраля. После чего будет сформирована вторая часть группы из числа волонтеров, общей численностью более 200 человек», - сообщил Андрей Турчак.

Сводная группа сформирована из представителей "Молодой Гвардии Единой России", Молодежки ОНФ и волонтерской роты. В ее составе врачи, юристы, специалисты муниципального и госуправления.

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По материалам: uposters.ru

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