Евгений Плющенко рассказал, как заработал миллионы, благодаря Анне Щербаковой

Фигурист Евгений Плющенко уверяет, что предвидел победу Анны Щербаковой в соревнованиях фигуристок-одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал выступления женщин-фигуристок в рамках зимних Игр в Пекине. После напряженной борьбы золотая медаль досталась 17-летней Анне Щербаковой, Алексадра Трусова завоевала «серебро», а фаворитка состязаний – 15-летняя Камила Валиева – стала лишь четвертой. Спортсменка показала свой худший прокат, что стало для всех полной неожиданностью. Однако Плющенко признался, что предвидел подобный исход еще до начала Олимпиады, поэтому сделал ставку у букмекеров на Щербакову — и не прогадал. «За Анечку рад вдвойне. Она точно это золото заслужила. Кроме того, теперь уже можно признаться – перед Олимпиадой я сделал ставку в букмекерской конторе. Как раз на победу Щербаковой. Коэффициент был приличный – 3,85. Таким образом, ее золотой прокат принес мне солидную сумму – несколько миллионов рублей», — похвастался спортсмен.Анна Щербакова Плющенко полагает, что Валиева проиграла соревнования не из-за скандала с допингом, а в силу слишком юного возраста. Фигурист отметил, что и сам находился на месте Камилы, когда в 2002 году впервые приехал на Игры в Солт-Лейк-Сити. «Господи, как же волновался! Сердце выскакивало из груди. Хотя находился в прекрасной форме, «звенел», весь сезон выносил Ягудина. Но в короткой программе упал – и все было кончено. Моей первой олимпийской медалью стало серебро», — цитирует спортсмена sports.ru. По словам Плющенко, Анна целеустремленно шла к этой победе, преодолев немало препятствий и скептических взглядов, поэтому смогла собраться и прекрасно выступить, оставив всех позади, включая Трусову.