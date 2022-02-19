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Фил Спенсер вступил в переговоры с Activision Blizzard через несколько дней после скандала с Бобби Котиком

Фил Спенсер вступил в переговоры с Activision Blizzard через несколько дней после скандала с Бобби Котиком


Компания Microsoft 18 января объявила, что договорилась о покупке Activision Blizzard. Вступила в переговоры по сделке корпорация всего через несколько дней после скандала с Бобби Котиком. Напомним, что в конце 2021 года появилась информация, что генеральный директор Бобби Котик много лет знал о фактах сексуального насилия в компании и других типах неподобающего поведения с сотрудниками.

Скандал вокруг Бобби Котика разгорелся 16 ноября, когда соответствующий материал об отношениях внутри Blizzard Activision был опубликован WSJ. В официальном документе, который касается сделки и был опубликован компанией Microsoft (ссылка на документ) указывается, что первые переговоры Фила Спенсера и Бобби Котика прошли 19 ноября, то есть через 3 дня после публикации материала WSJ. Напомним, что после этого материала акции Activision Blizzard упали на 11%.

Отметим, что 18 ноября Фил Спенсер отреагировал на скандал вокруг Activsion Blizzard. Он тогда заявили, что Microsoft переоценивает отношения с издательством, и спустя день, согласно документам, Спенсер вступил в переговоры с Бобби Котиком о покупке.

В документе говорится следующее:

19 ноября 2021 года в ходе разговора на другую тему между г-ном Спенсером и г-ном Котиком, г-н Спенсер поднял вопрос о том, что Microsoft заинтересована в обсуждении стратегических возможностей между Activision Blizzard и Microsoft, и спросил, возможно ли чтобы на следующий день были проведены переговоры с г-ном Наделлой [генеральный директор Microsoft].

Уведомив совет директоров Activision Blizzard об этом разговоре, Котик, как сообщается, на следующий день, 20 ноября, поговорил с генеральным директором Microsoft Сатьей Наделлой, где Наделла указал, что Microsoft заинтересована в приобретении компании.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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