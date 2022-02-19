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Глава Еврокомиссии заявила о судьбоносном моменте для миропорядка

Глава Еврокомиссии заявила о судьбоносном моменте для миропорядка

События последних дней могут полностью изменить мировой порядок, заявила на Мюнхенской конференции по безопасности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы наблюдаем самое крупное наращивание войск в Европе с темных времен холодной войны. Событие этих дней могут полностью изменить мировой порядок. Украина только что отпраздновала 30 лет независимости. Целое поколение украинцев родилось и выросло в свободной стране. Они - дети демократии. Но сейчас они на ежедневной основе сталкиваются с внешней агрессией и вмешательством", - заявила чиновница.

Глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз и НАТО сохраняют "полное единство" по ситуации вокруг Украины, и в очередной раз пригрозила России санкциями на случай "вторжения" на Украину. "Мы уже согласовали жесткие санкции против России, которые будут включать ограничения в энергетическом секторе и по высоким технологиям", - уточнила фон дер Ляйен.


Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия виновата в размещении новых боевых групп альянса в Восточной Европе.

Еврокомиссия геополитика Урсула фон дер Ляйен мировой порядок Мюнхенская конференция по безопасности
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По материалам: uposters.ru

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