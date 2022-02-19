Глава Еврокомиссии заявила о судьбоносном моменте для миропорядка

Вадим Карасев

События последних дней могут полностью изменить мировой порядок, заявила на Мюнхенской конференции по безопасности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы наблюдаем самое крупное наращивание войск в Европе с темных времен холодной войны. Событие этих дней могут полностью изменить мировой порядок. Украина только что отпраздновала 30 лет независимости. Целое поколение украинцев родилось и выросло в свободной стране. Они - дети демократии. Но сейчас они на ежедневной основе сталкиваются с внешней агрессией и вмешательством", - заявила чиновница.

Глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз и НАТО сохраняют "полное единство" по ситуации вокруг Украины, и в очередной раз пригрозила России санкциями на случай "вторжения" на Украину. "Мы уже согласовали жесткие санкции против России, которые будут включать ограничения в энергетическом секторе и по высоким технологиям", - уточнила фон дер Ляйен.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия виновата в размещении новых боевых групп альянса в Восточной Европе.

Еврокомиссия геополитика Урсула фон дер Ляйен мировой порядок Мюнхенская конференция по безопасности