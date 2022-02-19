Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года

Вадим Карасев

Начинается новая неделя, на которой нас могут ожидать новые испытания или возможности. Астрологи рассказали, чем примечательна последняя неделя февраля и как на ней можно будет привлечь удачу.

Сейчас нельзя стоять на месте и упускать удачу. Семь знаков мироздания точно скажут вам о том, что вы теряете время впустую. На этой неделе важно действовать, причем максимально активно. В противном случае вы можете упустить возможность стать лучше и успешнее.

Овен

При наличии проблем с энергией и мотивацией Овнам стоит воспользоваться аффирмациями силы. Также не повредит общение с умными, успешными людьми, которые точно смогут помочь обрести веру в себя. Овнам сейчас нельзя проявлять эгоизм, так как окружающие люди заметят это и перестанут протягивать им руку помощи. Сейчас как нельзя актуальна фраза «один день целый год кормит», только она применима к целой неделе. Эти семь дней могут стать для Овнов отправной точкой в новое светлое будущее.

Телец

У Тельцов ожидается крайне благоприятная неделя. Ночные светила помогут им преодолеть черную полосу, если сейчас это актуально. Три способа изгнания препятствий помогут сделать жизнь легче и приятнее. Наступает время освобождения от проблем. Это тот самый период, когда нельзя сидеть сложа руки, ожидать чуда. Благодаря звездам у Тельцов значительно улучшится память, поэтому астрологи советуют им заниматься обучением, получением новых знаний, навыков. Также отлично пройдет адаптация к новым условиям, новой работе. Тельцы сейчас на гребне волны.

Близнецы

У Близнецов начало недели может быть проблемным, но быстрые заговоры на скорейшее решение неурядиц помогут им уладить всё в максимально сжатые сроки. Наступает благоприятное время для творческой деятельности, креативной работы. Умственные возможности Близнецов значительно вырастут. Закрепить достигнутый результат можно будет в конце недели, когда ночные светила станут еще более гармоничными для людей данного Знака. Выходные дни астрологи советуют проводить максимально активно.

Рак

Ночные светила помогут Ракам в период с 21 по 27 февраля стать лучше во всех смыслах. Также они будут способны очистить этих людей от навязчивых мыслей и дурных привычек, блокирующих счастье. Панацея от всех проблем сейчас — работа. Речь не только о той работе, на которую Раки ходят каждый день, но и о домашних делах. Этим людям нужно заниматься чем-то, делать что-то руками или работать интеллектуально, чтобы голова меньше думала о неприятных вещах. В конце зимы и начале весны Раков ждет достойное вознаграждение за приложенные усилия.

Лев

Львам нужно настроиться на лучшее, чтобы в их жизни произошло что-то действительно приятное и важное. Медитация-настройка в этом плане будет просто незаменимым помощником. Признаком того, что Львы идут в верном направлении, станет похвала близких, а также внутреннее спокойствие. Если вдруг что-то пойдет не по плану, астрологи советуют Львам не расстраиваться раньше времени. Дело в том, что неудачи в одной сфере станут подспорьем к успеху в другой благодаря Меркурию в Водолее и позитивной обстановке с планетами в целом.

Дева

Девы будут получать различные предупреждения от Вселенной о том, как можно изменить жизнь к лучшему. Наступает очень важное время. Людям данного Знака может быть нелегко, но важно пережить все трудности и принять те изменения, которые обойти стороной невозможно. Девам нужно помнить о том, что сейчас все люди встречают их по одежке. Нужно выглядеть с иголочки — ухоженно, чисто, красиво. Можно обновить гардероб, сделать новую прическу. Большое внимание стоит уделить также настроению. Толика оптимизма лишней не будет.

Весы

Весам нужно уже в понедельник попробовать сделать энергетику дома положительной. Это благотворно скажется на отдыхе, снах, а также на концентрации, если Весы работают в родных стенах. Окружающие люди будут ждать от представителей данного Знака помощи и поддержки, поэтому лучше их не расстраивать, особенно если от этих людей зависит многое. Главный совет на эту неделю — не сжигать мосты, не совершать ничего такого, что могло бы расстроить друзей, коллег и близких. Дружелюбие и мудрый подход в общении крайне важны.

Скорпион

Ночные светила помогут Скорпионам справиться с текущими проблемами, забыть неприятные моменты из прошлого, а также получить ответы на вопросы о том, что только предстоит пережить. Это идеальное время для гаданий на будущее. Еще полезно будет заводить новых друзей, совершать покупки. По мнению астрологов, сейчас ни в коем случае нельзя закатывать публичные ссоры, а также выносить сор из избы — рассказывать своим друзьям о проблемах в отношениях. Это чревато огромными проблемами. В остальном неделя очень даже благоприятна.

Стрелец

У Стрельцов могут быть сферы, в которых сейчас имеется непрекращающийся поток проблем. Настало время это исправить. В этом Стрельцам поможет сильный ритуал на удачу. Также полезно будет направить все силы на исправление ошибок, допущенных ранее. Астрологи советуют помнить, что с 21 по 27 февраля умеренность губительна. Успех сейчас сопутствует только излишеству. Важно больше работать, чтобы получить больше денег, а также уделять больше времени второй половинке, чтобы получить в ответ тепло и доброту. Ничто не случается просто так.

Козерог

У Козерогов очень много дел, но мало времени и может быть недостаточно сил. Чтобы это исправить, им потребуется воспользоваться помощью медитации на призыв энергии и прорыв во всех делах. Также полезно будет стать более открытыми в общении с людьми. Окружающие люди помогут Козерогам наполниться уверенностью. Полезной станет интеграция, совместная деятельность, деловые встречи, знакомства. Козерогам не привыкать выходить из зоны комфорта, но сейчас это не просто опция, а абсолютная необходимость.

Водолей

Водолеям важно начать неделю с оптимистичной волны. Позитивные аффирмации помогут обрести уверенность в себе и в том, что Водолеи делают. Наступает идеальное время для открытия бизнеса, поисков новых увлечений и новых источников дохода. Астрологи советуют больше гулять, заниматься спортом. Февральские звезды на их стороне, особенно сейчас — в конце зимы. Не нужно искать во всех событиях какой-то скрытый смысл, ведь его попросту нет. Сейчас происходит то, что Водолеи заслужили своим трудом или бездельем, вниманием или безразличием.

Рыбы

У Рыб на этой благоприятной неделе будут два сложных дня — 24 и 25 число. В это время лучше пользоваться шепотками на удачу, особенно если день не задастся с самого начала. В другое время они тоже актуальны, но с высокой вероятностью всё будет гладко и спокойно. Астрологи советуют взять паузу в финансовой сфере. Рыбам нужно повременить с большими тратами. В любви же, наоборот, можно активизироваться по полной программе. Главное сейчас — оставаться в гуще событий и не бояться принимать серьезные решения.