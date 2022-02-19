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Художник Ninja Theory показал работу Unreal Engine 5 в проекте «вдохновленном Life is Strange»

Художник Ninja Theory показал работу Unreal Engine 5 в проекте «вдохновленном Life is Strange»


Несколько недель назад вышла Life is Strange: Remastered Collection, которая включает в себя обновленные версии двух знаменитых проектов. Графически они изменились незначительно, тогда как многие игроки ожидали больше. Вдохновившись идеей Life is Strange True Colors, Паскуале Скионти из студии Ninja Theory показал, как мог бы выглядеть мир в игре на Unreal Engine 5.

Ниже можно видеть работу старшего художника по освещению Паскуале Скионти, которую он создал по мотивам игры Life is Strange. В комментариях к ролику на Youtube художник ответил, что на создание работы у него ушло около недели в свободное время. Напомним, ранее он же представлял научно-фантастическую сцену на Unreal Engine 5.


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Unreal Engine 5 — движок, который используется в работе над Hellblade 2, созданием которой сейчас занимается Паскуале Скионти с командой Ninja Theory.

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По материалам: newxboxone

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