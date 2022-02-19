Игорь Кастюкевич: Волонтеры будут полезны в зонах ЧС

Вадим Карасев

Руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе Игорь Кастюкевич заявил, что волонтеры всегда идут в помощь основным силам и средствам, ведомствам и органам местной власти.

"Так происходит в зонах ЧС, так будет теперь. А с МЧС России нас связывают несколько лет плотного сотрудничества. Как в зонах ЧС, так и в обучении участников "Молодежка ОНФ" навыкам общественных спасателей на площадках региональных ведомств. С врио главы МЧС Александром Чуприяном проговорили те направления, где молодежный волонтерский корпус, состоящий из команд "Молодежка ОНФ", МГЕР и волонтёрская рота будет максимально полезным. Работаем", - написал Кастюкевич в Instagram.

Напомним, ранее секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак сообщил, что партия направила молодежный актив в Ростовскую область для оказания помощи беженцам.

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