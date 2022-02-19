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Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Скорпионов

Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Скорпионов

Если в вашей семье ожидается пополнение с 23 октября по 22 ноября, то это значит, что малыш будет Скорпионом по Знаку Зодиака. Астрологи рассказали, какое имя можно дать такому ребенку, чтобы он был счастлив, успешен и продуктивен во всех начинаниях.


Дети-Скорпионы находятся под покровительством энергетики Урана — планеты, которая делает их непредсказуемыми и непохожими ни на кого другого. Такова их судьба, с которой спорить очень сложно. Некоторые острые углы поможет сгладить правильно подобранное имя.

Имена для мальчиков-Скорпионов

Мальчики этого Знака могут принимать скоропалительные решения. Эта особенность часто сохраняется на протяжении всей жизни. Чтобы этого не происходило, важно дать такому ребенку правильное имя, в котором содержатся такие буквы, как «М» и «О». Вот самые лучшие из них: Ермолай, Пантелеймон, Роман, Тимофей, Фома, Никодим, Мирон, Мирослав, Варфоломей.

Также мальчики данного Знака могут быть жестокими по отношению к окружающим в некоторых ситуациях. Чтобы они были более мягкими, добрыми и отзывчивыми, а также реже завидовали другим детям, стоит выбирать имена, которые являются парными к имени матери. Если парного имени не существует, то стоит выбрать имя, которое начинается с той же буквы, что и имя матери. Ни в коем случае нельзя называть Скорпионов-мальчиков в честь отца.

Имена для девочек-Скорпионов


Девочки этого Знака могут быть беспощадными по отношению к себе и к близким. Их характер порой крайне неуступчив. Если у вас должна родиться дочка-Скорпион, дайте ей максимально женственное имя с самой сильной энергетикой: Мария, Таисия, Яна, Матильда, Тамара или Анастасия.

Также полезными будут такие имена, как:

Алла. В переводе имя означает «божественная». Такая девочка будет непохожей ни на кого. Ей суждено будет стать очень сильной, но при этом сохранить женственность.

Мила. Если вы хотите, чтобы девочка была милой и добродушной, лучше такого имени просто не придумать. Оно идеально подойдет любому Скорпиону женского пола.

Любовь. Такая девочка будет с почтением относиться к старшим и к своим родителям в частности. Велика вероятность того, что девочка с таким именем вырастет более покладистой и красивой.

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По материалам: dailyhoro.ru

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