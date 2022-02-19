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"Я не мошенник": Саймон Леваев заявил о своей невиновности в первом интервью после выхода фильма "Аферист из Tinder"

"Я не мошенник": Саймон Леваев заявил о своей невиновности в первом интервью после выхода фильма "Аферист из Tinder"

Шимон Хают (настоящее имя Саймона Леваева. — Прим. ред.), главный герой нашумевшего документального фильма "Аферист из Tinder", дал эксклюзивное интервью Inside Edition, в котором заявил, что он "не тот монстр", каким его попытался выставить Netflix.

Я был обычным одиноким парнем, который хотел познакомиться с девушками в мобильном приложении, я никакой не аферист из Tinder,

— утверждает Шимон.


В небольшом отрывке интервью, который опубликовало издание Entertainment Weekly, Хают обвиняет создателей документального хита в обмане зрителей.

Они продвигают этот фильм как документальный, хотя на самом деле история полностью сфабрикована. Вы нигде не встретите такого джентльмена как я, а они называют меня аферистом. Я не мошенник и не подделка. Не зная меня, люди не имеют права меня судить.

По видеосвязи с журналистами побеседовала и нынешняя девушка Шимона, имя которой пока не раскрывается.


Полноценное интервью с "Аферистом из Tinder" выйдет в двух частях 21 и 22 февраля.

Напомним, что израильтянин Шимон Хают знакомился с женщинами в приложении Tinder, выдавая себя за сына алмазного магната Льва Леваева. Очаровав своих жертв и завоевав их доверие, он занимал у них крупные суммы денег и исчезал. Одна из девушек потратила на любимого 250 тысяч долларов, многие брали кредиты. Среди женщин, пострадавших от действий Хаюта, была и россиянка.


Недавно стало известно, что Шимон, которому так и не были предъявлены обвинения в мошенничестве в отношении этих девушек, подписал контракт с голливудским агентом и планирует строить свою карьеру в индустрии развлечений. Аферист собирается вести подкаст, шоу об отношениях и написать книгу.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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