К релизу Total War: Warhammer III в Game Pass на PC выпустили клип





Игра Total War: Warhammer III вчера стала доступна в подписке Game Pass для PC. Австралийское подразделение Xbox решило по-своему отпраздновать это событие, представив официальный клип на песню «Death is Like The Winter Chill» в исполнении Battlesnake (австралийская группа, малоизвестная за пределами страны, у них на Youtube-канале около 500 подписчиков).

Как отмечается в описании рекламной инициативы, представители группы Battlesnake являются поклонниками Warhammer, и им было приятно преобразиться в персонажей вселенной и снять клип, исполнив «Death is Like The Winter Chill».

Напомним, что игра Total War: Warhammer III после релиза сразу стала доступна в Game Pass на PC. Игра не заявлена к релизу на Xbox.