Как проходит учебная практика на журфаке

Роман Иванов

Многих интересует, как проходит учебная практика на журфаке. Это связано с тем, что прежде, чем поступать на то или иное направление, необходимо узнать все тонкости обучения на нем. Существует мнение, что для трудоустройства журналистом высшее образование необязательно. Действительно, благодаря большому таланту и трудолюбию, можно добиться успеха в данной сфере.

Однако более простой путь – получить все необходимые теоретические знания на лекционных занятиях, а практические – на летней практике и во время семинаров. Более того, студентам журфака проще набраться опыта, понять работу системы и освоить необходимые навыки. А также практика позволяет обзавестись полезными знакомствами и попробовать себя в роли сотрудника без каких-либо серьезных трудовых обязательств.

В университете бывает несколько видов практик, но почти все они проходят летом, после сессии. Например, учебная и производственная. Преддипломная и научная могут проходить перед зимней сессией или в весеннее время семестра. Кстати, эти два вида практики самые сложные – поскольку учащимся приходится писать тексты, которые должны быть уникальными. В этом случае на помощь приходит сервис Антиплагиат-вуз.рф. Благодаря ему вам будет доступна программа для проверки оригинальности текста онлайн – Антиплагиат ВУЗ. Именно на ней проверяют все курсовые, дипломные, научные статьи в университете. После оформления заказа вы получите полный отчет о проверке. Так вы сможете, ориентируясь на него, быстро внести правки в свой текст для повышения его уникальности.

Учебная, или как ее еще называют ознакомительная практика подразумевает первоначальный этап получения новых знаний. В процессе ее прохождения студенты получают свой первый опыт в редакции того или иного СМИ. Им еще не дают задания, не публикуют их тексты. Однако тот, к кому прикрепили стажера обычно много рассказывает о своей работе и описывает все этапы подготовки материала. Также учащиеся изучают техническое оборудование, наблюдают за процессом съемки эфира или печатью газетного номера. В конце практики должен быть написан отчет. В нем нужно отразить все полученные вами знания и рассказать, чем вы занимались на протяжении всего времени.

Итак, как проходит учебная практика на журфаке – в три этапа. Сначала необходимо сделать выбор в пользу той или иной компании и познакомиться с коллективом. Затем внимательно слушать, что вам говорят и фиксировать новые знания. В конце нужно будет сформировать отчет о практике.



