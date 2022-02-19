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Камила Валиева высказалась о своем поражении

Камила Валиева высказалась о своем поражении
Фигуристка Камила Валиева со слезами на глазах приняла поражение. Спортсменка не смогла справиться с давлением и плохо откатала произвольную программу. Увидев результаты, девушка, заливаясь слезами, порадовалась за коллег по команде. 15-летняя Камила Валиева стала самым обсуждаемым спортсменом на Олимпиаде в Пекине. Из-за положительной допинг-пробы, взятой еще в декабре, на девушку вылился такой поток негатива, с которым не смог бы справиться и умудренный опытом человек. Что уж говорить про юную фигуристку. Во время исполнения произвольной программы Камила допустила несколько ошибок. Спортсменка не смогла выполнить даже те элементы, с которыми раньше у нее никогда не было проблем. Увидев оценки и поняв, что осталась лишь четвертой, Валиева разрыдалась. «Хотя бы церемонию награждения не отменят», — поделилась эмоциями Валиева.
Камила Валиева Напомним, что после заседания по делу Камилы представители Международного олимпийского комитета разрешили российской чемпионке выступать в индивидуальных соревнованиях. При этом они подчеркнули, что если Валиева займет место на пьедестале, церемония награждения проводиться не будет. Ее отложат до окончания разбирательств, как и церемонию в командном турнире. Однако Камила осталась за пределами тройки. Именно поэтому Александра Трусова и Анна Щербакова смогли подняться на пьедестал. Спустя несколько часов после окончания произвольной программы Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой, в которой подтвердил, что вещество триметазидин могло попасть в пробу атлетки по ошибке. Дело в том, что дедушка чемпионки принимает данное лекарство после операции на сердце. Наиболее вероятно частицы лекарства попали в организм фигуристки в результате бытового контакта.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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