Канье Уэст выдвинул условия для расторжения брака с Ким Кардашьян

Вадим Карасев

Канье Уэст выдвинул условия, при которых он не будет мешать бракоразводному процессу с Ким Кардашьян, в ответ на ходатайство, которое та подала в суд в декабре прошлого года — тогда Ким попросила как можно скорее признать ее незамужней женщиной, оставив улаживание вопросов имущества и опеки над детьми на потом.

Судя по документам, которые подал в суд адвокат Канье, рэпер боится, что их с Ким совместные активы окажутся незащищены в случае, если телезвезда решит снова выйти замуж.

Объявление [Ким Кардашьян] незамужней по решению суда создаст дополнительные препятствия, если она снова вступит в брак до завершения всех процессов,

— говорится в бумагах, попавших в руки журналистов Page Six.





Однако Канье готов позволить Ким быстрее обрести статус свободной женщины в случае, если будут соблюдены три выдвинутых им условия.

Прежде всего рэпер потребовал неприкосновенности их с Ким общего траста — он против того, чтобы бывшая супруга могла переводить оттуда деньги на свои счета. Во-вторых, Канье настаивает, чтобы в случае смерти одного из бывших супругов причитающиеся денежные средства из общего траста были возмещены любой из сторон. И в довершение всего Уэст требует, чтобы Ким отказалась от супружеских привилегий до тех пор, пока они не достигнут соглашения о собственности и опеке над их четырьмя детьми. Если бы Ким согласилась на последнее условие, при вынесении решения судом вся личная переписка супругов стала бы частью судебного протокола.





Адвокаты Кардашьян отвергли все требования. Тем не менее, действия Канье могут усложнить процесс развода — многие пользователи сети считают, что это и есть главная цель рэпера, который недавно расстался с актрисой Джулией Фокс, а к дому бывшей супруги в День всех влюбленных отправил целый грузовик с розами.

Со стороны Ким, впрочем, не наблюдается желания воссоединиться с бывшим мужем. Знаменитость вот уже несколько месяцев встречается с комиком Питом Дэвидсоном, и их роман только набирает силу. А недавно Ким и все ее сестры отписались от Канье в инстаграме после того, как тот разразился гневной тирадой в адрес Дэвидсона и без разрешения опубликовал переписку с Кардашьян.





Пит ДэвидсонОльга Петелина