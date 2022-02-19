Корпоративные подарки на день шахтера: как подобрать

Роман Иванов

Угольно-добывающая промышленность отмечает день профессии в последнее воскресенье лета, в том числе памятными сувенирами горнорабочим, мастерам-взрывникам, машинистам. Корпоративные подарки на день шахтера помогают подчеркнуть важность нелегкого и мужественного труда работников отрасли.

Если брендированием промо-презентов занимаются специалисты подарочного бизнеса, потраченные средства приносят реальную прибыль, причем немаленькую.

Для чего нужны

Оставаясь привычным приятным сюрпризом, промо-сувениры с логотипом выполняют массу дополнительных, но не менее важных, задач. Они способны:

расширить целевую аудиторию с захватом новых уровней;

повысить время контакта с логотипом;

подчеркнуть статус компании-производителя;

усилить лояльность деловых партнеров, клиентов;

постоянно напоминать о производителе и выпущенном им продукте.

Вовремя созданные презенты с правильно обыгранной информацией (название бренда, контакты, слоганы) значительно экономят рекламный бюджет, открывая новые возможности сбыта.

Что можно подарить

Каждый профессиональный праздник имеет свои собственные акценты. Для дня шахтера это — чисто мужская принадлежность, с уклоном в практичность, надежность, дружественность. Не лишними будут и предметы для отдыха и комфорта, обеспечивающие полноценный отдых после опасной работы.

Для работников отрасли каталоги чаще всего предлагают:

термосы, термокружки, походные наборы;

теплые вещи — шарфы, пледы;

настольные игры;

сладости, эксклюзивные напитки, деликатесы;

наборы с «полезностями» — вареньем, медом, сухофруктами, специями, бальзамами.

В числе готовых вариантов заказчик может выбрать наборы из различных категорий: VIP, ЭКО, с орехами или шоколадом, из дерева или кожи. При желании ему предоставляется возможность изменить (добавить или убрать) комплектность набора.

Выгодное для всех решение

Истинно деловые люди предпочитают обращаться к специалистам, зная, что работа будет выполнена в разы лучше. Поэтому чаще всего заказывают корпоративные подарки на День шахтера на подарочной фабрике, где им будут гарантированы:

создание уникального набора по идее заказчика;

выполнение всех обязательств официального договора;

доставка в любой регион РФ с льготой по оплате.

В специализированной компании брендированием занимаются профессиональные дизайнеры, маркетологи, идеологи. Они точно знают, как сделать работающим на рекламу каждый потраченный рубль.



