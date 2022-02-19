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Ксения Собчак поделилась видео с подросшим сыном

Ксения Собчак поделилась видео с подросшим сыном
Телеведущая Ксения собчак записала на видео, как она с 5-летним Платоном исполняет рэп. Ксения Собчак опубликовала в Инстаграме редкое видео с сыном Платоном, рожденным в ее браке с Максимом Виторганом. В ролике мальчик, которому пошел шестой год, поет вместе с мамой строчки из известного хита группы Baha Men «Who let the dogs out». Этими кадрами телеведущая решила поддержать феминистское движение, однако подписчиков больше заинтересовали не громкие заявления журналистки, а ее отпрыск, ведь она довольно редко показывает его публике. Интернет-пользователи искренне удивились тому, как вырос Платон за последнее время. Еще недавно он был милым белокурым малышом, читавшим маме стихи, а теперь возмужал и внешне стал все больше походить на отца. «Какой прекрасный юный мужчина вас поддерживает!», «На этом видео Платон так сильно похож на своего отца Максима!», «Мальчик — копия Максим», «Кто-то еще сомневается, что Платон сын Виторгана?»— отметили в комментариях. Напомним, подписчики не случайно обратили внимание на внешность сына Собчак, вокруг личной жизни которой недавно разгорелся скандал. Спровоцировал шумиху Сергей Шнуров, высмеявший телеведущую в своей новой песне «Шмарафон». Там лидер группы «Ленинград», в частности, намекнул, что Ксения родила отпрыска не от Виторгана, а от другого мужчины – своего бывшего возлюбленного Сергея Капкова. Однако Собчак отреагировала на нападки Шнурова довольно спокойно и лишь посетовала, что он растерял свой талант. Также высказался о песне бывший муж телеведущей. Виторган не стал громко возмущаться, но осудил рокера, не нашедшего ничего лучше, чем шутить о пятилетнем сыне Максима.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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