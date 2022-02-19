Лепса после развода с украинкой засняли целующего "Мисс Львов-2018", которая моложе его на 43 года

Вадим Карасев

59-летний Григорий Лепс в минувшем декабре официально развелся с женой-украинкой спустя 20 лет брака. После этого знаменитого певца засняли развлекающемся с молоденькой красоткой.

В Сети появилось видео, на котором можно увидеть артиста в компании 26-летней "Мисс Львов-2018" Натальи Болюх.

На обнародованных кадрах Григорий Лепс распивает с девушкой алкогольные напитки, а в один момент тепло обнимает и целует ее, после чего пристально смотрит на красотку.

У Натальи Болюх есть закрытый инстаграм, на который подписаны почти 100 тысяч человек. "Вечером занята. Кофе не пью. Машиной не удивишь", - пишет красотка в своем профиле.

Как писали ранее СМИ, по образованию Наталья является экономистом, а в повседневной жизни интересуется психологией и дизайном.



Певица Милена Дейнега до этого поделилась своим мнением о причинах расставания Лепса с женой-украинкой, сообщает "Комсомольская правда". По данным издания, сплетники уже давно шептались, что супругу Лепса Анну раздражала его близкая дружба с телеведущей Юлей Барановской — из-за этого пара даже разъезжалась, однако потом помирилась.

Милена Дейнега публично назвала имя женщины, якобы разрушившей семью Григория Лепса и 49-летней Анны. "C Лепсом она разошлась из-за того, что он переспал с телеведущей Юлей Барановской", — заявила Дейнега "Экспресс газете".

Сама Юлия Барановская отреагировала на сплетни с юмором. "А почему только с Лепсом? Мне приписали роман с Александром Васильевым, Максимом Галкиным. С Кириллом Туриченко якобы я взасос целовалась", — заявила телеведущая.



Как писал NEWSTES, ранее Григорий Лепс обложил бранью зрительницу прямо со сцены.

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