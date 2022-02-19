Максим Галкин запечатлел Аллу Пугачеву с дочкой перед походом на шопинг

Певица Алла Пугачева вместе с дочерью Лизой нарядились, чтобы пройтись по магазинам и купить подарки мужчинам на 23 февраля. Алла Пугачева уже много лет счастлива в браке с Максимом Галкиным. Со временем они доказали, что их союз очень крепкий. Супруги растят двойняшек Лизу и Гарри. Малыши уже учатся в восьмом классе. Недавно у них начались каникулы. Однако Максим Галкин успел заснять, с какими рюкзаками они ходят в школу. В замке у пары не бывает скучно. На днях к ним приезжали дочка звезды Кристина Орбакайте и внук Дени Байсаров. А вот сегодня, 19 февраля, несмотря на плохую погоду, Пугачева отправилась на шопинг с дочкой. Они решили приобрести подарки к 23 февраля. Певица снова похвасталась модным образом.Алла Пугачева с дочерью Лизой Она предстала в плюшевом полушубке пастельного цвета и высоких глянцевых сапогах с круглым мысом. Волосы артистка присобрала в пучок. Нарядилась и маленькая Лиза. Она покрасовалась перед папой в дубленке цвета мокко, кожаных брюках и ботинках на толстой подошве. «А у нас шопинг! Мы подарки покупаем вам на 23 февраля», — выдала все планы Лиза. «Оу, так это сюрприз! Девочки по магазинам пошли!» — восхитился артист. «Никому не рассказывай», — попросила Алла Борисовна.Алла Пугачева с дочерью Лизой Поклонники восхитились тем, как выглядит 72-летняя Примадонна. Много комплиментов получила и Лиза, которая уже может похвастаться большим гардеробом. «Молодцы девчонки», «Сказочно красиво!», «Аллочка Борисовна, нежность просто, а Лизонька чудо», «Такой спокойной и счастливой Аллочки я не видела», «Чувствуется в отношениях кокетство», «Какая Алла красивая, женственная — любуюсь!» — прокомментировали пост подписчики.