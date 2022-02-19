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Мария Кожевникова выступила в защиту Тутберидзе

Мария Кожевникова выступила в защиту Тутберидзе
Актриса Мария Кожевникова высказала свое мнение о прошедшей Олимпиаде. Исполнительница главной роли в сериале «Универ» Мария Кожевникова рассказала об отношении к тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Актриса восхищается Этери Георгиевной. «Великий тренер. Факт! Я много читала в прессе ужасающих публикаций о скандалах и методах. Это зеркальная история с другим великим тренером, но в художественной гимнастике, Ириной Винер. Все рассматривают под лупой и каждое слово интерпретируют в меру своей испорченности», — заявила Кожевникова в личном микроблоге.
Мария Кожевникова Раньше Мария сама занималась спортом. Бывшая гимнастка знает, что такое спортивная борьба и участие тренера в ней: «Да, раскрою страшную правду, спорт жесток и вообще это процесс нечеловеческих усилий и возможностей 24/7. Спорт беспощаден, он ничего не прощает, так же, как судьи и соперники, ничего и никогда!». Кожевникова возмущается тем, что иностранные чиновники критикуют Этери Тутберидзе за ее жестокость по отношению к своим подопечным: «Когда это комментируют иностранные чиновники, то выглядит крайне цинично, после восьми дней насилия и давления на ребенка».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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