Миллиардер сравнил криптовалюты с крысиным ядом и венерическими заболеваниями

Вадим Карасев

Миллиардер Чарли Мангер сравнил криптовалюты с венерическим заболеванием и посчитал их жалким излишеством. По его мнению, их необходимо немедленно запретить по примеру Китая.

"Я бы хотел, чтобы немедленно запретили биткоин и другие цифровые активы, и я восхищаюсь запретившими их китайцами. Разумеется, я не инвестировал в криптовалюты. Я горжусь тем, что избежал этого. Это как венерическая болезнь или что-то в этом роде. Отношусь к ней с презрением", - заявил он на ежегодном собрании Daily Journal Corp, вице-председателем совета директоров которого является.

До этого Мангер называл биткоин крысиным ядом. Экономист также предупредил о других жалких излишествах рынка, например о наплыве венчурного капитала в молодые начинающие компании. По его словам , венчурный капитал "вбрасывает слишком много денег и делает это слишком быстро", поэтому налицо его избыток и избыток других форм прямых инвестиций.

Daily Journal занимается продажей программного обеспечения для судебных систем и органов правосудия и изданием газет. В течение многих лет миллиардер был председателем совета директоров компании, а также вице-председателем Berkshire Hathaway Inc.

Ранее Ruposters писал, что европейский регулятор призвал запретить в ЕС майнинг.

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