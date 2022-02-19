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Наталья Штурм высказала свою версию неудачного выступления на Олимпиаде Камилы Валиевой

Наталья Штурм высказала свою версию неудачного выступления на Олимпиаде Камилы Валиевой
Певица Наталья Штурм поделилась в Instagram своим мнением о том, почему Валиева так неудачно выступила  в произвольной программе. Накануне в Пекине завершились выступления женщин в фигурном катании. Золото выиграла Анна Щербакова, серебро — Александра Трусова, а четвертой стала Камила Валиева. В произвольной программе она несколько раз упала на лед, что не позволило ей по сумме баллов подняться на пьедестал почета. Певица Наталья Штурм, беседуя с фанатами в своем Instagram, высказала свою точку зрения после проката Камилы Валиевой.
Камила Валиева «Спорт в наше время - отражение политической обстановки. Было бы фантастикой, если бы Камила Валиева сумела до конца выстоять, не дать сбой из-за измотанных нервов. Все очень расстроены из-за проката Камиллы. И вместе с тем мы поздравляем Анну Щербакову за первое место!! Александра Трусова - умница! Слёзы на глазах от переживаний и сочувствия. Но это жестокий мир спорта. Надо идти дальше!‼️
Я пересмотрела и вижу: падения спланированы. Она спасала команду и титул чемпионов Олимпиады. Что на самом деле нам знать не надо. Камилла слишком хороша и стабильна, чтобы так мощно завалить прокат», — написала Штурм. Напомним, после завершения командного турнира вокруг Камилы Валиевой разгорелся допинг-скандал. Ее допустили к личному первенству, и по итогам короткой программы фигуристка была лидером.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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