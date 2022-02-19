Новости Game Pass за 12-19 февраля: новинки, что анонсировали, что удалят и прочее





Для подписки Game Pass прошедшая неделя, с 12 по 19 февраля, стала не самой богатой на события. Да, Microsoft анонсировала список игр, которые пополнят подписку до конца месяца, но среди них действительно интересных проектов не так много, а многие из новинок касаются пополнения только xCloud или EA Play (Game Pass Ultimate). Тем не менее, предлагаем самые интересные новости Game Pass в нашей еженедельной подборке.

Что нового анонсировали для Game Pass

Если исключить новые игры для Game Pass, которые анонсировали и практически сразу выпустили, вот заявленные новые проекты в подписке:

Что вышло в Game Pass

Roboquest (Game Preview) (PC) – 22 февраляGalactic Civilizations III (PC) – 24 февраляSuper Mega Baseball 3 (Xbox) EA Play – 24 февраляAlice: Madness Returns (PC) EA Play – 28 февраля

В подписку добавили следующие игры:

ARK: Ultimate Survivor EditionInfernaxTotal War: Warhammer IIIMadden NFL 22 (Game Pass Ultimate)

Отметим, дополнительно была заявлена игра Lawn Mowing Simulator для Xbox One в Game Pass. Но разработчики не успели вовремя выпустить проект для прошлого поколения консолей, хотя он должен был выйти 17 февраля сразу в Game Pass. Теперь он перенесен на неопределенный срок.

Эти игры скоро удалят из Game Pass

Стало известно о 5 играх, которые покинут подписку Game Pass в конце февраля:

Множество новых перков в Game Pass

Hypnospace Outlaw (Xbox, PC, xCloud)Killer Queen Black (Xbox и PC)Stealth Inc 2 (Xbox и PC)Touhou Luna Nights (Xbox, PC, xCloud)Titanfall (Xbox и PC)

Подписчики Game Pass сейчас могут забрать множество перков. Большинство из них относятся к подписчикам Game Pass Ultimate и предлагаются в играх EA (в них нужно простой зайти, чтобы получить бонус). В целом же, список выглядит так:

Интересные новости и статьи

Supercharge Pack (включает 8 элитных игроков) для Madden NFL 22, (17 февраля — 16 марта)Талисман для оружия «Счастливая добыча» для Apex Legends, (до 14 марта)Татту-набор (перчатки, коньки, шапку и прочее) для NHL 22, (до 28 февраля)Скин оружия СВК «Русская инженерия» для Battlefield 2042, (до 27 февраля)Набор FUT Hero Robbie Keane Tifo для FIFA 22, (до 28 февраля)Форма «Челси» «Гордость Лондона» для FIFA 22, (до 17 марта)4500 монет Volta для FIFA 22, (до 17 марта)3 бустера опыта для FIFA 22, (до 17 марта)Набор для PC к 5 сезону игры Eternal Return, (до 12 мая)Набор для PC к игре World of Warships, (до 27 марта)

Несколько интересных материалов за минувшую неделю, которые касаются Game Pass:

30 великолепных игр в Game Pass на 2022 год, по версии EurogamerРазработчики Hypercharge: Unboxed хотят видеть свою игру в Game PassMicrosoft снижает цены на Game Pass и Xbox Live Gold в ряде странРазработчики Contrast рады, что Game Pass приобщил к игре больше людейЕще 6 игр из Game Pass Ultimate получают поддержку сенсорного управленияGRID Legends добавят 22 февраля в Game Pass Ultimate в рамках 10-часовой пробной версииВ кампанию CrossfireX теперь можно играть по Game Pass — вышло обновление

На этой неделе появлялось много инсайдов и новостей, что Cyberpunk 2077 могут добавить в Game Pass в феврале, но официально об этом не заявили, хотя список игр на февраль уже опубликовали. Видимо, ожидать игру CD Projekt Red в подписке пока не приходится.