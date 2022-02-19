Новые перки для PC доступны подписчикам Game Pass Ultimate
Сегодня, 07:20
Подписка Game Pass Ultimate прямо сейчас позволяет игрокам получить два новых перка для проектов на PC. Перки предлагаются для игр Eternal Return и World of Warships — оба проекта условно-бесплатные.
Eternal Return
К игре Eternal Return подписчики Game Pass Ultimate могут получить перк в виде специального набора к 5 сезону. Он включает в себя:
Бонусы к A-Coin и опыту.
3 персонажа.
4 скина.
Забрать перк можно до 12 мая 2022 года.
World of Warships
Для условно-бесплатной игры про морские сражения, World of Warships, можно забрать по подписке Game Pass Ultimate перк с двумя кораблями и бонусом:
Линкор Dreadnought.
Крейсер Charleston.
Премиум-аккаунт на неделю.
Забрать перк можно до 27 марта 2022 года.
По материалам: newxboxone