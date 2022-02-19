Новые перки для PC доступны подписчикам Game Pass Ultimate





Подписка Game Pass Ultimate прямо сейчас позволяет игрокам получить два новых перка для проектов на PC. Перки предлагаются для игр Eternal Return и World of Warships — оба проекта условно-бесплатные.

Eternal Return





К игре Eternal Return подписчики Game Pass Ultimate могут получить перк в виде специального набора к 5 сезону. Он включает в себя:

Бонусы к A-Coin и опыту.3 персонажа.4 скина.

Забрать перк можно до 12 мая 2022 года.

World of Warships





Для условно-бесплатной игры про морские сражения, World of Warships, можно забрать по подписке Game Pass Ultimate перк с двумя кораблями и бонусом:

Линкор Dreadnought.Крейсер Charleston.Премиум-аккаунт на неделю.

Забрать перк можно до 27 марта 2022 года.