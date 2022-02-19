Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 19 февраля 2022 года

Вадим Карасев

Нумерология — наука о числах, которая изучает их энергетику влияние на судьбу человечества. Эксперты в данной области поделились своим мнением относительно того, как числа будут воздействовать на нашу судьбу в эту субботу.

Люди сегодня будут тянуться к тем, кто обладает светлой аурой. Старайтесь проявлять понимание и предельно осторожно решать какие-то проблемы, чтобы никого не обидеть. Также нумерологи советуют быть открытыми и честными по отношению к тем, кто вам дорог. Доброта сегодня превыше всего.

Число-покровитель 19 февраля 2022 года

Чтобы узнать, какое число управляет 19 февраля 2022 года, нужно сложить все цифры сегодняшней даты и прибавить к ним порядковый номер дня недели — 6. Получаем: 1+9+0+2+2+0+2+2+6=24. 2+4=6.

Получается, что миром правит число Шесть. Оно обладает созидательной, но очень спокойной энергией, что поможет нивелировать проблемы, порожденные нами самими ранее. У этого числа есть сила, которая незаметно для нас проникает внутрь нашего сознания и заставляет правильно оценивать проходящее вокруг. Это благоприятный день для работы, творчества, отдыха, общения. Даже решение сложных задач в работе и в бизнесе должно пройти на ура. Главный символ дня — лабиринт, олицетворяющий поиск разгадки сложных задач.





События 19 февраля из прошлого

19 февраля 1878 года американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал фонограф. Не бойтесь представлять начальству и миру в целом свои идеи и предложения. Высока вероятность того, что они будут приняты.

19 февраля 1985 года произошел Инцидент с Boeing 747 возле Сан-Франциско: после отказа двигателя самолёт сорвался в крутое пике. Пилотам удалось восстановить управление и совершить благополучную посадку. Ровно в этот же день в Испании при заходе на посадку в Бильбао Boeing 727 задел телевизионную антенну. Погибли все 148 человек на борту. Будьте предельно осторожными, управляя автомобилем или любым другим транспортным средством, самолетом. Соблюдайте правила.

19 февраля 2008 года Фидель Кастро объявил о своём уходе из большой политики. Нумерологи считают, что сегодня лучше не бросать начатые дела, даже если вы устали и хотите чего-то нового.

Советы нумерологов на эту субботу

Сегодня очень важно искать точки соприкосновения с людьми и не проявлять агрессию. Даже если вас будут провоцировать на это, лучше не терять самообладания.

Во многих делах нас сегодня ожидает сдвиг с мертвой точки. Условием успеха станет попытка найти решение той или иной проблемы, чего бы это ни стоило. Неумное стремление к успеху будет необходимым.

Любые конфронтации лучше пресекать как можно скорее. Не выясняйте отношений, особенно с теми людьми, которые вам дороги.

В ближайшее время вряд ли будет другой такой благоприятный период для творческого развития и попыток найти новое увлечение. Вселенная на нашей стороне, так что пробуйте нечто новое и не бойтесь трудностей.

Финансовые дела пойдут в гору. Если вы не работаете, можно посвятить часть своего личного времени шопингу.

Талисманы удачи на 19 февраля

Фиолетовый и синий цвета в одежде. Они помогут вам обойти стороной неурядицы и найти решение проблем в кратчайшие сроки. Эти оттенки повышают интуицию и ускоряют мышление. Полезными цветами будут также черный и песочный.

Авантюрин. Этот минерал поможет повысить продуктивность и привлечь удачу в креативной сфере. Он идеально сочетается с энергетикой числа 6.

Титановые или циркониевые украшения. На всякий случай стоит надеть такие украшения, поскольку они помогут повысить энергетику и общую выносливость организма.