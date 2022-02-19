Объявлена дата выхода обновления «Захватчики извне» для Fallout 76





Bethesda поделилась планами на ближайшее контентное обновление игры Fallout 76, которое получило название «Захватчики извне». Заявлено, что это обновление станет доступно игрокам уже 1 марта, когда стартует с восьмой сезон игры.

Разработчики опубликовали видео, в котором рассказывают, что игрокам стоит ждать от дополнения про инопланетных захватчиков. В рамках обновления игрокам предложат особые события, в ходе которых предстоит противостоять пришельцам, стремящимся захватить человеческие мозги для своих экспериментов. Естественно, будут и уникальные награды для игроков.

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Обновление «Захватчики извне» бесплатное для всех игроков, а игра Fallout 76 доступна в Game Pass.