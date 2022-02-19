Отар Кушанашвили жестко прошелся по группе «Руки Вверх»

Журналист Отар Кушанашвили о работе с популярной группой. Ведущий вспомнил о сотрудничестве с группой «Руки Вверх!». По словам журналиста, он своими глазами видел, как солисты коллектива дурили слушателей. Скандальный ведущий раскрыл все подробности. 51-летний Кушанашвили не боится резко высказываться о коллегах. Так, журналист рассказал секреты группы «Руки Вверх!», оскорбив ее солистов. Напомним, участниками и основателями проекта являются Сергей Жуков и Алексей Потехин.Отар Кушанашвили «Хорошая группа «Руки Вверх!»… два ублюдка, честно. Они возили с собой нарисованные клавиши. Я ездил с ними из города в город, а вы, олухи, покупали билеты. Солисты били по картонке и делали какие-то движения. Картонка подпрыгивала во время выступления, а однажды упала. Позор… Пока Лера Кудрявцева кололась, я вел концерт», — заявил Отар Шалвович в YouTube-шоу «Братский стол». Популярный коллектив образовался в начале 90-х. Первые песни «Руки Вверх!»: «Малыш», «Студент» сразу же стали хитами. Группа просуществовала 13 лет и в 2006-м распалась. Спустя два года Сергей Жуков возродил проект, где стал единственным солистом. «Леша ушел в сольное плавание. Расставание вышло скомканным. Мы перестали друг друга подпитывать, радовать, удивлять», — объяснял Жуков, почему Потехин покинул покинул группу.