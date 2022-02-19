Отечественные кинопроизводители получат господдержку

Тема: Постановления правительства

02:07 Автор: Ольга Шульга

Минкультуры определилось с тем, кто из национальных кинопроизводителей сможет претендовать на получение субсидий. Приказ ведомства об основных принципах государственной финансовой поддержки кинопроизводства в 2022 году вступает в силу 19 февраля.

В частности, субсидии будут предоставлять на финансовое обеспечение или возмещение расходов, связанных с производством фильмов для детей и юношества, дебютных, авторских и экспериментальных игровых фильмов, фильмов социально значимой тематики, неигровых и анимационных фильмов.

Законы, вступающие в силу с 19 февраля

Например, короткометражные анимационные фильмы (за исключением фильмов-дебютов) смогут получить частичное финансирование из расчёта до 70 процентов сметной стоимости от их производства, но не более 350 тысяч рублей за минуту.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в феврале.

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