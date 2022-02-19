Платье сына Мадонны, ню Варвары Шмыковой и "костюм гусеницы": 15 образов недели по версии редактора моды Spletnik

Вадим Карасев

Еще одна рабочая неделя позади, а значит, самое время вспомнить и обсудить, чем отличились знаменитости по части образов в этот раз. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала 15 фото, которые точно захочется прокомментировать.

То ли сказывается близость весны, то ли День всех влюбленных, который отмечался в понедельник, но на этой неделе знаменитости, кажется, больше раздевались, чем облачались в модные вещи. Звезда тиктока Дина Саева избавилась от лишней одежды для "валентинки", которой она поздравила своих подписчиков.

В центре обсуждения оказались и фотосессии в стиле ню сестер Хадид и российской актрисы Варвары Шмыковой. Первые снялись для Versace, вторая, похоже, для души. В инстаграме Варвара назвала это личным проектом со своим возлюбленным Данилом Радловым.





Дина СаеваБелла и Джиджи ХадидВарвара Шмыкова

В топе новостей были и модные показы, ведь стартовал очередной сезон. За главными событиями Недели моды в Нью-Йорке мы следили в будни, ну а после ее завершения предлагаем бонус — звезда "Эйфории" Хантер Шафер приняла участие в показе Gogo Graham. Бренд славится причудливыми нарядами, многие из которых были бы пригодны и для авангардных театральных постановок. Хантер в этом корсете и куртке-одеяле могла бы играть моноспектакль "Как я возвращаюсь в нормальную жизнь после пандемии и удаленки".

Театральной называют и эстетику Антонио Марраса, который на этой неделе привез свою новую коллекцию на показ в Петровском пассаже в Москве. Звездой дефиле стала Рената Литвинова — кому, как не главной томной диве столичных подмостков и съемочных площадок, чувствовать себя в таких предлагаемых обстоятельствах легко и непринужденно.





Рената Литвинова





Хантер Шафер

Бурную реакцию на этой неделе вызывали не только светские выходы и показы, но и обложки журналов со звездами. Под конец недели покоя в инстаграме не было — вместо того, чтобы охлаждать шампанское на вечер, все под лупой рассматривали Николь Кидман на обложке Vanity Fair. Высказалась и светская дама Снежана Георгиева, уязвленная недавней критикой собственных образов.

Просто почему-то представила стрекот стаи саранчи, если бы подобная съемка случилась в России, с русской актрисой 40+. Речь о том, что в этой съемке для очень уважаемого журнала никого не смущают длина юбки, голый живот и т. д. на девушке в 54 года,

— написала Георгиева в инстаграме.

Но пока Снежана только представляла, "стрекот" уже шел вовсю и совсем не в России. Фото Кидман активно обсуждали в знаменитом сообществе Diet Prada, и оценка "кринж" была еще самой сдержанной.

Я просто хочу, чтобы на женщин не оказывалось такое давление, чтобы они выглядели 19-летними всю свою жизнь. Мужчины могут стареть. Почему женщины не могут?

Страшно. Жаль, что никто не вмешался, чтобы помочь ей, прежде чем ее дисморфия завладела ею полностью. Ужасный пример для молодых девушек.

Она слишком стара для этого, мне все равно, как выглядит ее тело,

— написали комментаторы из США, Мексики и других стран.





Николь Кидман

Николь даже, пожалуй, вытеснила из сетевых дискуссий фотосессию Джулии Фокс для The Cut, автором которой стал известный фотограф Юрген Теллер. Его снимки всегда своеобразны и часто балансируют на грани шаблона для мема, но в этот раз портрет в грязном сугробе особо тронул наши сердца.

После расставания с Канье Уэстом и дебюта на Неделе моды в Нью-Йорке Джулия легко может стать лицом кампании по борьбе за чистоту петербургских улиц, например.





Джулия Фокс

Оксана Самойлова и Джиган продолжают свои ролевые фотосессии с перемещением по эпохам. Недавно они отправлялись в XVIII век (но попали тогда скорее в будку фотографий на черноморском побережье в разгар сезона), а теперь решили вспомнить совсем недавнее прошлое, которое и сами застали. Этот снимок будто попал к нам с сайта "Геометрия" из середины нулевых.





Оксана Самойлова и Джиган

Мадонна и ее сын Дэвид явно претендуют на звание парного образа недели. Певица поддержала его на одном из творческих мероприятий, так что Дэвид тут в сценическом образе. Но гендерно нейтральная мода молодому человеку явно по душе — ранее он уже позировал в платье для инстаграма.

Хотя конкуренцию им вполне могут составить Светлана Бондарчук и Влад Лисовец, которые в игривых образах внезапно анонсировали совместный проект о сексе на YouTube.





Мадонна с сыном ДэвидомСын Мадонны Дэвид





Светлана Бондарчук и Влад Лисовец

Испанская актриса Пилар Ордоньес в этом платье Agatha Ruiz de la Prada тоже могла бы принять участие в школьной постановке, например, в роли веселой гусеницы.





Пилар Ордоньес

Традиционный total black недели сегодня на контрасте — откровенная Сиара в Roberto Cavalli и "закрытая" Эммануэль Беар на Берлинале в Elie Saab.





СиараЭммануэль Беар

Ну а завершаем подборку светскими выходами Сары Джессики Паркер в винтажном наряде и Натальи Водяновой в платье из новой осенне-зимней коллекции Paco Rabanne.





Сара Джессика Паркер





Лучший образ недели

Наталья ВодяноваДина СаеваБелла и Джиджи ХадидВарвара ШмыковаРената ЛитвиноваХантер ШаферНиколь КидманДжулия ФоксОксана Самойлова и ДжиганМадонна с сыном ДэвидомСветлана Бондарчук и Влад ЛисовецПилар ОрдоньесСиараЭммануэль БеарСара Джессика ПаркерНаталья ВодяноваНадя Бесчетникова