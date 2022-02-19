Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Появилось первое превью Daymare: 1994 Sandcastle от IGN

Появилось первое превью Daymare: 1994 Sandcastle от IGN


Портал IGN опубликовал превью игры Daymare: 1994 Sandcastle, которая была анонсирована в прошлом году и является приквелом к Daymare: 1998. Напомним, что Daymare: 1998 — это хоррор от третьего лица, который изначально был фанатским ремейком Resident Evil 2, пока не перерос в нечто большее. Игра Daymare: 1998 доступна на приставках Xbox, и проект Daymare: 1994 Sandcastle тоже заявлен к релизу на Xbox One и Xbox Series X | S.

Ниже можно посмотреть первое превью с геймплеем Daymare: 1994 Sandcastle от портала IGN. Журналисты отмечают, что у них была возможность поиграть примерно в 30-минутную версию проекта, и она им понравилась. Вот что они говорят о проекте:



В игре представляют нового главного героя — Далилу Рейес, которая отправляется на секретный объект правительства США, где сталкивается с разными монстрами.



Игра похожа на первую часть с точки зрения боевой системы (то есть в ней представлены обычные дробовики, автоматы и прочее оружие), но есть интересное устройство «Frost Grip», которое позволяет замораживать врагов. Это же устройство может использоваться для решения головоломок и поиска секретов.



В рамках демонстрации журналистам встречался всего один тип врагов. Естественно, к релизу их будет больше.



Главная претензия журналистов IGN, что Daymare: 1994 Sandcastle — хоррор, но при этом совсем не страшный.


Watch this video on YouTube

У Daymare: 1994 Sandcastle пока нет даты релиза, но портал IGN отмечает, что игру точно стоит ждать — это довольно любопытный проект, особенно для игроков, которым понравилась первая игра серии.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Появилось первое превью Daymare: 1994 Sandcastle от IGN
Появилось первое превью Daymare: 1994 Sandcastle от IGN
Объявлена дата выхода обновления «Захватчики извне» для Fallout 76
Объявлена дата выхода обновления «Захватчики извне» для Fallout 76
Камила Валиева высказалась о своем поражении
Камила Валиева высказалась о своем поражении
Евгений Плющенко рассказал, как заработал миллионы, благодаря Анне Щербаковой
Евгений Плющенко рассказал, как заработал миллионы, благодаря Анне
Миллиардер сравнил криптовалюты с крысиным ядом и венерическими заболеваниями
Миллиардер сравнил криптовалюты с крысиным ядом и венерическими
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Скорпионов
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Скорпионов
Анна Михайловская показала фото в купальнике, которые сделал ее шестилетний сын
Анна Михайловская показала фото в купальнике, которые сделал ее
Наталья Штурм высказала свою версию неудачного выступления на Олимпиаде Камилы Валиевой
Наталья Штурм высказала свою версию неудачного выступления на
Максим Галкин показал второй этаж замка в видеоролике с Гарри
Максим Галкин показал второй этаж замка в видеоролике с Гарри
Жена Антона Макарского рассказала о домашнем насилии
Жена Антона Макарского рассказала о домашнем насилии
Новые перки для PC доступны подписчикам Game Pass Ultimate
Новые перки для PC доступны подписчикам Game Pass Ultimate
Художник Ninja Theory показал работу Unreal Engine 5 в проекте «вдохновленном Life is Strange»
Художник Ninja Theory показал работу Unreal Engine 5 в проекте

Топ на сегодня

Юлия Ковальчук высказалась о своей маленькой груди
Юлия Ковальчук высказалась о своей маленькой груди
People Talk запустил спецпроект в поддержку российских олимпийцев
People Talk запустил спецпроект в поддержку российских олимпийцев
Алена Апина высказалась о своей пластике
Алена Апина высказалась о своей пластике
Роза Сябитова рассказала, как относится к Ларисе Гузеевой
Роза Сябитова рассказала, как относится к Ларисе Гузеевой
10 вещей, за которые никогда не стоит извиняться
10 вещей, за которые никогда не стоит извиняться

Еще по теме

Много нового геймплея Rainbow Six Extraction — первые отзывы об игре
Planet of Lana – новый консольный эксклюзив для Xbox One и Xbox Series X | S
Официально: Windjammers 2 выходит в Game Pass на Xbox в день релиза
«Bloodborne на минималках» — Skautfold: Shrouded in Sanity выйдет на Xbox