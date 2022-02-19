Появилось первое превью Daymare: 1994 Sandcastle от IGN





Портал IGN опубликовал превью игры Daymare: 1994 Sandcastle, которая была анонсирована в прошлом году и является приквелом к Daymare: 1998. Напомним, что Daymare: 1998 — это хоррор от третьего лица, который изначально был фанатским ремейком Resident Evil 2, пока не перерос в нечто большее. Игра Daymare: 1998 доступна на приставках Xbox, и проект Daymare: 1994 Sandcastle тоже заявлен к релизу на Xbox One и Xbox Series X | S.

Ниже можно посмотреть первое превью с геймплеем Daymare: 1994 Sandcastle от портала IGN. Журналисты отмечают, что у них была возможность поиграть примерно в 30-минутную версию проекта, и она им понравилась. Вот что они говорят о проекте:

В игре представляют нового главного героя — Далилу Рейес, которая отправляется на секретный объект правительства США, где сталкивается с разными монстрами.Игра похожа на первую часть с точки зрения боевой системы (то есть в ней представлены обычные дробовики, автоматы и прочее оружие), но есть интересное устройство «Frost Grip», которое позволяет замораживать врагов. Это же устройство может использоваться для решения головоломок и поиска секретов.В рамках демонстрации журналистам встречался всего один тип врагов. Естественно, к релизу их будет больше.Главная претензия журналистов IGN, что Daymare: 1994 Sandcastle — хоррор, но при этом совсем не страшный.Watch this video on YouTube

У Daymare: 1994 Sandcastle пока нет даты релиза, но портал IGN отмечает, что игру точно стоит ждать — это довольно любопытный проект, особенно для игроков, которым понравилась первая игра серии.