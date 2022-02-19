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Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction получает первое событие — Spillover

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction получает первое событие — Spillover


Прошел примерно месяц со дня релиза Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, игра вышла 20 января, и сегодня разработчики представили первое бесплатное игровое событие. Как заявлялось еще до релиза проекта, игра будет получать «кризисные события», и вышедшее сегодня событие Spillover относится именно к ним.

Spillover для Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction — это ограниченное по времени событие, которое продлится всего 3 недели. Игрокам предлагаются уникальные задачи и некоторый новый контент: устройство REACT, новый оперативник и предметы кастомизации. Естественно, в рамках события заявлено, что можно будет заработать эксклюзивные награды. Ниже представлен трейлер события Spillover для Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction. Принять участие в событии может только команда из трех игроков.


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Напомним, что игра Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction доступна в Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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