Упражнения, пробуждающие внутреннюю энергию: готовимся к весне 2022 года

Вадим Карасев

Весна 2022 года начнется с весьма благоприятной ноты — так считают астрологи и эксперты в области эзотерики и биоэнергетики. Настало время пробудить в себе силы, чтобы встретить весну правильно.

Подготовка к весне — это длительный процесс, но если вам нужно быстро поднять энергетику и укрепить биополе, привлечь удачу и позитивные эмоции, то этой весной стоит обратить внимание на два очень полезных и крайне простых упражнения. Они очень похожи на медитации, но не требуют никакой подготовки и опыта.

Упражнение для открытия чакр

Весна — время раскрытия чакр. Особенно сильно в весенний период расцветают такие энергетические центры человека, как Манипура (чакра богатства и изобилия) и Свадхистхана (чакра любви). Чтобы сделать их еще более сильными и наполнить энергией, воспользуйтесь простым упражнением для раскрытия этих двух чакр.

Сядьте на стул так, чтобы ноги и тело образовали прямой угол. Не сутультесь и не садитесь в мягкое кресло. Правую руку положите на солнечное сплетение или чуть ниже, а леву на область пупка. Именно в этих местах находятся названные выше чакры.

Теперь закройте глаза. Начните дышать животом, по возможности быстро втягивая и расслабляя его мышцы. Попытайтесь достигнуть удобного для вас, но наиболее интенсивного дыхания. Сделайте около 30 вдохов и выдохов. После этого расслабьтесь и попробуйте почувствовать тепло в тех областях, на которых у вас лежат руки.

Отдохнув, приступите к разогреву внутренней энергии. Представьте себе что-то очень приятное. Пусть хорошие воспоминания, образы и мысли приходят из самой глубины вашей души. Подумайте о ближайших рабочих и любовных планах. После завершения упражнения в области пупка должно чувствоваться приятное тепло. Повторяйте упражнение каждый день. Обязательно делайте его в конце февраля и в начале марта. Можете также прибегать к его помощи в трудные периоды, чтобы пробудить силу этих двух чакр.

Упражнение «Распускающийся цветок»

Данное упражнение будет очень полезным для тех, кто хочет насытиться энергией природы и Солнца перед началом весны или в ее разгаре. Для этого вам нужно хорошенько проветрить помещение, а затем встать перед лучами дневного теплого Солнца в конце февраля или начале марта.

Закройте глаза, дышите полной грудью. Представьте, как каждый фотон света, встречаясь с вашим телом, наполняет его теплом и энергией созидания. Представьте, как вместе с теплом Солнца в вас проникает его сила. Она помогает вам становиться более позитивными, открытыми, сильными, творческими. Представьте себе, что вы цветок, который распускается от энергии нашего светила.

Очень хорошо, если вы будете проделывать данное упражнение на природе либо дома, но в окружении растений. Это очень важное упражнение для тех, кто устал от зимы и имеет множество планов на март, апрель и май. Делайте это простейшее упражнение каждый день, не забывая визуализировать процесс наполнения энергией Солнца. Самый лучший день для этого упражнения — 20 марта 2022 года, день весеннего равноденствия.