В ФСБ зафиксировали попадание снарядов на территорию РФ

19:30 Автор: Наталия Васильева

Источник: ТАСС

Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области зафиксировало попадание боеприпасов на территорию России неподалеку от российско-украинской границы — один из них взорвался в 2 км от границы, второй разрушил хозяйственную постройку. Об этом сообщили журналистам в управлении, передает ТАСС.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что в Ростовской области на расстоянии около 1 км от границы с Украиной разорвался снаряд. Позднее стало известно о попадании на территории области еще одного снаряда.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области зафиксировано попадание боеприпасов на территорию России. Один из снарядов взорвался в 2 км от российско-украинской границы на окраине станицы Митякинская Тарасовкого района. Другой снаряд разрушил хозяйственную постройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцкий Тарасовкого района», — отметили в погрануправлении.

По данным ведомства, при попадании снарядов никто не пострадал.

В последние дни ситуация на востоке Украины резко обострилась. Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сообщают о масштабных обстрелах, проводимых украинскими силовиками по их территории, с применением артиллерии, минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, танков, противотанковых ракетных комплексов и прочего вооружения. В связи с ухудшением ситуации власти обеих республик приняли решение об эвакуации мирного населения в Россию и объявили о начале всеобщей мобилизации. Всего, по данным на 19 февраля, было эвакуировано в РФ более 30 тысяч жителей Донбасса.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Парламентской газете» заявила, что Россия и Украина веками жили вместе и сама мысль о войне между странами — «абсолютная дикость». По её словам, Россия сделает все, чтобы войны с Украиной никогда не было, эта позиция была четко сформулирована главой государства.

#Украина #Донбасс #в регионах

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