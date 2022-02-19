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В Halo Infinite улучшат античит-систему на следующей неделе

В Halo Infinite улучшат античит-систему на следующей неделе


Студия 343 Industries после релиза Halo Infinite получила много негатива от игроков по поводу античит-системы. Количество читеров в игре значительное, и игроки активно жалуются в соцсетях и на форумах. Многие игроки даже просили дать возможность на Xbox им отключить кроссплей с PC, так как большая часть читеров играют именно с компьютеров.

Разработчики Halo Infinite поделились планами на обновление, которое выйдет на следующей неделе — предполагается, что 24 февраля. Согласно информации о готовящемся обновлении, в нем улучшат античит-систему:

В этом обновлении будет несколько улучшений наших античит-систем. В ближайшем будущем у нас будет еще больше информации о борьбе с читами.

Помимо улучшения античит-системы, обновление исправит некоторые проблемы с Quick Resume в сюжетной кампании игры, улучшит анимацию от первого лица (сделав ее более плавной), повысит стабильность и внесет некоторые другие изменения, с полным списком которых можно ознакомиться в Halo Waypoint.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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