В Halo Infinite улучшат античит-систему на следующей неделе





Студия 343 Industries после релиза Halo Infinite получила много негатива от игроков по поводу античит-системы. Количество читеров в игре значительное, и игроки активно жалуются в соцсетях и на форумах. Многие игроки даже просили дать возможность на Xbox им отключить кроссплей с PC, так как большая часть читеров играют именно с компьютеров.

Разработчики Halo Infinite поделились планами на обновление, которое выйдет на следующей неделе — предполагается, что 24 февраля. Согласно информации о готовящемся обновлении, в нем улучшат античит-систему:

В этом обновлении будет несколько улучшений наших античит-систем. В ближайшем будущем у нас будет еще больше информации о борьбе с читами.

Помимо улучшения античит-системы, обновление исправит некоторые проблемы с Quick Resume в сюжетной кампании игры, улучшит анимацию от первого лица (сделав ее более плавной), повысит стабильность и внесет некоторые другие изменения, с полным списком которых можно ознакомиться в Halo Waypoint.