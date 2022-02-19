"В недоумении": Этери Тутберидзе ответила на обвинения главы МОК в свой адрес

Вадим Карасев

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, обвинившего ее в жестоком обращении с Камилой Валиевой.

На пресс-конференции 18 февраля Бах заявил, что его поразило то, как "холодно" встретили фигуристку после неудачного проката, оставившего ее без медали в одиночном турнире. Он счел это поводом для проверки окружения Валиевой на предмет жестокого обращения с ребенком и отметил, что его опасения подтверждает и поведение Александры Трусовой, которая после проката сорвалась на тренера и заявила в слезах, что больше никогда не выйдет на лед.





Александра Трусова

После резких высказываний Баха за Тутберидзе вступился тренер Александр Жулин. В своем инстаграме он написал президенту МОК открытое письмо.

Мне очень удивительна Ваша реакция на поведение российского тренера Этери Тутберидзе после проката произвольной программы ее ученицы Камиллы Валиевой. Вы пишете, что Вы переживали за Камилу весь прокат, а реакция тренера была очень жесткой. Тренер Тутберидзе воспитала шесть олимпийских медалистов и четырех олимпийских чемпионок с 2014 года и, наверное, ей известно, как и что говорить своим ученицам после выступлений,

— написал Жулин.

Он отметил, что Бах не в том положении, чтобы "учить выдающегося тренера манерам", учитывая его отношение "к женщине и юной девушке, начиная с 8 февраля сего года" — в этот день Валиеву временно отстранили от участия в Олимпиаде из-за обнаружения запрещенного вещества в ее допинг-пробе.





Камила Валиева

Тренер добавил, что ему бы очень хотелось увидеть изменения в политике WADA.

Вам бы посоветовать WADA придумать лекарство для поддержания сердечной мышцы, а не ловить несчастных спортсменов на всякой ерунде. Вам бы организовать круглый стол, все это обсудить и прийти к умному решению, оставив в запрещенных препаратах действительно сильнодействующие.

Тутберидзе в комментариях к публикации поблагодарила Жулина:

Я очень благодарна за слова поддержки. До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом.

Напомним, что в начале февраля в допинг-пробе Камилы Валиевой, взятой у спортсменки в прошлом месяце (еще до начала Олимпиады в Пекине), обнаружили триметазидин. На заседании Спортивного арбитражного суда фигуристка заявила, что вещество попало в ее организм случайно, вместе с препаратом, который принимает из-за проблем с сердцем ее дедушка. После временного отстранения и последующего разбирательства Валиева все же была допущена к участию в личном турнире, но по результатам прокатов заняла лишь четвертое место. Золотую медаль завоевала россиянка Анна Щербакова.

Ольга Петелина