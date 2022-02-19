В Ростовской области хотят разместить до 900 тысяч беженцев из Донбасса

17:26 Автор: Наталия Васильева

Источник: РИА Новости

Почти 900 тысяч жителей из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируют разместить в пунктах временного размещения в Ростовской области, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб.

По его словам, беженцы будут размещаться на территории девяти приграничных районов и четырех городских округов.

Ранее региональный главк МЧС сообщил, что в Ростовской области развернуто 282 пункта временного размещения (ПВР) для беженцев из республик Донбасса. Открыты два городка жизнеобеспечения в районов пунктов пропуска Весело-Вознесенка и Матвеев Курган, рассчитанные на 400 человек. В них регистрируют всех прибывающих в Россию для последующего размещения в ПВР.

О своей готовности принять беженцев из Донбасса ранее заявили в семи близлежащих с Ростовской области регионах, еще в 19, соединенных с областью железнодорожным сообщением, также готовы принять людей.

Накануне в связи с обострением военного конфликта в Донбассе власти ДНР приняли решение об эвакуации мирного населения в Россию. Как заявил глава республики Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать приказ военным «перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР». Аналогичное решение вслед за ДНР было принято властями ЛНР. По данным на утро 19 февраля, из Донбасса было эвакуировано более 30 тысяч человек. Позднее власти обеих республик объявили о начале всеобщей мобилизации.

#Украина #Донбасс #в регионах

110