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Вера Брежнева поделилась фото со своего юбилея в стиле премии «Оскар»

Вера Брежнева поделилась фото со своего юбилея в стиле премии «Оскар»
Певица и актриса Вера Брежнева в начале февраля отпраздновала 40-летний юбилей. Артистка поделилась впечатлениями и фото. Вера Брежнева является известной певицей. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» часто приезжает в родной Киев. Там живет ее мама, а также сестры. Но обычно артистка большую часть времени проводить в разъездах. Но в февраля она отметила 40-летие. звезда закатила вечеринку в стиле премии «Оскар», собрав родных и друзей в ресторане в Киеве.
Вера Брежнева Брежнева в особенный день облачилась в длинное белое платье с царскими рукавами. Силуэтный наряд подчеркнул ее фигуру. Певица собрала волосы в низкий хвост. Рядом с ней была мама Тамара Галушка и дочка Сара. Но самым запоминающимся для гостей стал подарок Константина Меладзе. Он спел для именинницы, а потом они кружились в медленном танце.
Вера Брежнева и Константин Меладзе «Я люблю свой день рождения. И праздную его всегда. В этом году празднование было красивым в честь красивой даты. Крутейшие осуществили мои идеи и все мои задумки даже лучше, чем я предполагала и избавили меня от хлопот (бесценно)», — поделилась артистка. «В итоге все были красивые, веселые, счастливые. То, что мне и было нужно», — добавила она.
Вера Брежнева с мамой, сестрами и племянницами Поклонники восхитились кадрами с вечеринки. Многие отметили, что у артистки красивая семья. «Самый красивый вечер», «Красивая Вера. У вас всегда такие красивые мысли! Такая настоящая», «Видеть вас с Костей особое наслаждение», «Столько любви и нежности вы излучаете», — написали пользователи Сети.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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