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Володин: ситуацию в ДНР и ЛНР обсудят на ближайшем заседании Госдумы

Володин: ситуацию в ДНР и ЛНР обсудят на ближайшем заседании Госдумы

21:05  Автор: Ольга Шульга



На ближайшем заседании Госдумы 22 февраля депутаты обсудят ситуацию в ДНР и ЛНР, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Вот уже сутки, как Киев обстреливает ДНР и ЛНР. Тысячи беженцев, женщины с детьми бегут от войны. Сегодня в Мюнхене проходит конференция по безопасности. Вопрос: кто-то из европейских политиков озаботился судьбой мирных граждан Донбасса, которые вынуждены покидать родные дома? Нет», — отметил спикер.

По словам политика, «вместо беспокойства за судьбы и жизни людей политики западных государств пытаются оправдать поведение Киева», повторяя в адрес России, «как мантру, угрозы: если Россия встанет на защиту своих граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, мы объявим санкции невиданных ранее масштабов».

Что написано в Минских соглашениях


Вячеслав Володин констатировал, что, во-первых, санкции уже никого не пугают — в этих условиях Россия живет уже восемь лет.

«Во-вторых, ко всем пришло понимание: санкции против России всё равно будут. Неважно, делали мы что-то или нет, будем делать или нет: Вашингтон и Брюссель всегда придумают, в чём нас обвинить. Владимир Путин вчера говорил об этом на пресс-конференции после встречи с Александром Лукашенко. Причина в одном — они хотят остановить развитие нашей страны. Мы этого допустить не должны», — подчеркнул политик.



#Украина #международные отношения


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По материалам: pnp.ru

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